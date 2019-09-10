蘭潭水庫情侶落水亡 今年已9人溺斃

2019-09-10 13:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李承穎 ／嘉義報導



嘉義市消防局昨晚先撈起洪女遺體，11小時後再打撈到黃姓男子的遺體。 記者李承穎／翻攝 分享 facebook 嘉義市黃姓男子（22歲）昨天凌晨4時許騎乘機車，載洪姓女友（17歲）到蘭潭水庫的堤防邊聊天，兩人疑似不慎落水溺斃，蘭潭水庫沒有防護網，提防高度僅約2公尺，嘉義市消防局統計今年迄今，蘭潭水庫溺斃人數達9人，另有1人落水後被救起，呼籲民眾不要在水庫邊戲水。

警方指出，蘭潭水庫接近市區，比較好抵達，而且堤防高度低，也沒有防護網，才會頻繁發生落水溺斃事件。

消防局昨晚9時許先打撈起洪女遺體，但遍尋不著黃男，一度失蹤，但今天上午近8時許，消防局接獲民眾報案，在相同位置打撈到黃男遺體，家屬悲痛萬分。

洪女身體因泡水浮腫，雖然沒有留有遺書，但手腕上有明顯割痕，她今年三月到部立嘉義醫院就醫，被列管為自殺高風險個案。

洪女的父親獲報後凌晨從台中趕到嘉義市，他說，女兒輟學後就出外工作，知道她與黃男交往，有時會一起返回台中的家，但最近沒有異狀，沒想到會發生憾事。

警方調閱案發地點的監視器畫面，發現9日凌晨4時許，兩人都坐在水庫的堤防上聊天，黃男卻轉過身，身體朝向路面，慢慢地爬下堤防，洪女原本躺在堤防上看星星，見狀也以相同動作跟著下堤防。

黃父說，兒子約三個月前帶女友返家同居，但家人都與她互動甚少，只知她還沒成年，沒聽過兩人吵架。

黃父表示，九日凌晨12點兩人出門，兩人便都音訊全無，但前一晚很正常，還把買來的便當都吃完，沒想到會發生憾事。

警方發現堤防高度約兩公尺，但堤防離岸邊仍有一公尺的距離，在岸邊還找到六罐啤酒瓶及便利商店的塑膠袋，研判兩人爬下堤防後，可能還沒落水，但不知何故溺斃。

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