離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷

2019-09-10 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市一名2歲女童因流感送醫，經醫師發現有受虐狀況通報社會局，新北家防中心主任許芝綺說，接獲通報後已緊急安置，由於女童為母親單方監護權，母親與同居人說法與傷勢不符，全案已進入司法調查。

網友在臉書粉絲團爆料公社指出，遭虐的女童父母才剛滿20歲，今年中離婚後因母親堅持要小孩，最後監護權交給母親。目前女童生父暫住在網友家裡，女童母晚上工作時，就把孩子交給生父照顧。近期因網友的孩子生病，擔心傳染，女童2周沒來，沒想到就接到通報孩子在醫院。

網友說，才2個禮拜左右沒看到女童，為何一個好好的人可以打成這樣，好險女童生病發燒送醫院，如果都沒人發現受虐，這孩子是不是就是下一個受虐致死的孩子。

許芝綺表示，接獲通報後就評估女童受照顧狀況與傷勢形成原因，認為女童留在家中照顧有危險疑慮，9月3日當天就進行緊急安置，4日與父方親屬會談，5日協助女童父申請保護令取得短暫監護權，並進行傷害告訴與處理申請。

根據網友分享照片，包含胸部、陰唇外側、腿部、左右臉頰都有瘀傷，甚至有燙傷痕跡，許芝綺說，女童還在安置中，不過身上有新舊傷勢，非單次形成的傷勢，但形成原因還需調查，沒有人坦承是虐童所造成。