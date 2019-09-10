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北市自強隧道區間測速 上路後未釀事故

2019-09-10 12:53中央社 台北10日電

北市自強隧道1日起實施「區間測速」及跨越雙白線執法，根據北市警方最新統計資料指出，1至8日超速取締共1110件，較測試期減逾9成，且未發生事故，顯見科技執法成效。

自強隧道去年7月發生游姓男子駕駛超跑追撞隧道內的2輛施工工程車，釀2死3傷。台北市警察局交通警察大隊配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，9月1日起實施自強隧道「區間測速」和跨越雙白線執法。

交通警察大隊今天公布新制上路最新執法統計數字，顯示自強隧道1至8日區間超速違規件數，北往南方向為502件，南往北方向為608件，合計1110件。

同時，區間超速違規件數平均每天139件，較新制上路前測試期間的每天平均1977件，大幅減少1838件，減幅約達93%。

至於違規跨越雙白線統計部分，北往南方向為10件，南往北方向為4件，合計14件；平均每天違規2件，較測試期間平均每天20件要減少18件，減幅也達90%。

交通警察大隊指出，自強隧道實施科技執法迄今，未發生交通事故，顯見已達促使駕駛人遵守速限行駛，以降低交通事故的目標。

關於自強隧道北往南（故宮往大直）車流擁擠一事，交通警察大隊說明，是受台北市新工處進行道路銑鋪工程影響，相關工程已於今天上午6時許施作完成，台北市警察局中山分局和士林分局也於上、下班尖峰時間加強疏導，以維持自強隧道周邊交通順暢。

台北市交工處現行公告，自強隧道速限規定為40公里，警方目前比照新北市萬里隧道執法標準，自強隧道「區間測速」取締是針對超速逾20公里以上，即行車速度超過61公里以上者，優先實施取締。

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