台南女子到商店拿糖果未結帳被PO上網 店家：限3天還錢

2019-09-10 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



有網友在臉書社群PO文指出，昨晚上7點，一名年輕女子進入台南市北區臨安路二段一家專賣日本商品店家，涉嫌偷了一包約250元的糖果放進手提袋後，再拿了1包小的食品到櫃台結帳後離去，店家從監視器影像看到整個作案過程，將影像PO網，限時3天還錢否則將提告，台南市警五分局見到PO文後，已展開調查。

有人臉書爆料公社PO文指出：「認識這位小偷的朋友，請她快託人拿250元來還店家，3天內沒見人拿錢來，還即報警，有拿來就保留法律追訴權，暫不報警，生意薄利，老闆都賺微薄吃飯錢而已！」。

影像內容顯示，女子在店內挑選商品，而後相中1包糖果，塞入隨身攜帶的手提袋內，而後挑1包小包的食品到櫃台結帳後離去，女子卻未將手提袋中的糖果商品拿出。店家事後發現調閱監視器才發現，而將影像PO網。

PO文一出也引起網友熱議，網友說：「不用保留追訴權了，公訴罪直接抓了」、「 公訴罪警察看到了就沒有餘地了」、「 居然有這種好吃到讓人想犯罪的糖果，我一定要試試看」、「 報警了啦~正好教育一下，還等什麼」、「現在店家都有裝監視器，還敢偷！」。