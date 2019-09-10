蘭潭水庫溺斃多有「鯉魚精」害人？ 警方：無稽之談

2019-09-10 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市蘭潭水庫今年已9人溺斃，歷年溺斃人數高居不下，地方還傳出蘭潭水庫有「鯉魚精」害人，但警方分析，因蘭潭水庫離市區接近，比較好抵達，與其他縣市的水庫不同，且堤防高度僅約2公尺，也沒有防護網，民眾容易進入水庫，才會頻繁發生落水溺斃事件，並非有靈異傳說。

蘭潭的溺水、自殺事件頻傳，被外界稱作是國內輕生案件發生最高的水庫，有地方人士說，水庫是「聚陰」之地，會吸引鬼怪到水中修行，潭底住著一條鯉魚精，只要有人釣起一條大魚，就會發生溺水事件「抓交替」，但警方及消防人員都駁斥是無稽之談。

一名資深消防員說，他潛水入蘭潭水庫十多次，下潛的深度都在7到8公尺，潭區能見度很低，水草很多，但水的流動度低，溺斃的人多不會游泳，被水草纏住後，不斷吃水後窒息，再沉入水底。

他說，印象最深一次，是在水裡搜尋大體，但潭水混濁，下潛已許久，一轉過身，發現遺體的面容與他相對，遺體的雙腳被水草纏住，趕緊將遺體拉上來。

他說，若天氣熱，遺體很快就浮出岸邊，但若天氣冷，可能二到三天才浮上來，遺體被尋獲時，多屬面容朝下，因蘭潭水庫周邊運動的人很多，很快就被發現。

嘉義市消防局昨晚也在蘭潭水庫撈起一對溺斃的情侶，嘉義市消防局說，蘭潭水庫是嘉義市的民生用水，水質攸關民眾健康，也禁止垂釣、戲水，民眾不要輕易爬入潭區。

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