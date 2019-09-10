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台南市義消小隊長蘇秀鑾 榮獲全國防火宣導志工菁英

2019-09-10 10:04聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市義消總隊婦女中隊第二分隊小隊長蘇秀鑾，榮獲消防署評選為今年全國防火宣導志工菁英，蘇秀鑾加入了防火宣導隊已20年，多年來協助消防局執行各項防火宣導勤務，協勤工作時數達2227小時，並獲得內政業務志願服務銀質獎、銅質獎，她再度獲獎，實至名歸。

蘇秀鑾為了將防火觀念深入各個家庭，她深入社區及住戶從事防火、防災宣導工作，針對居家用火、用電、瓦斯安全、避難逃生及防震應變等知識帶入民眾家中，期能有效降低住宅火災發生，減輕人命傷亡及財產損失。

有人問她加入防火宣導隊需要付出這麼多時間及心力，「真的值得嗎?」蘇秀鑾回答說︰「我從不認為我付出什麼，但我卻獲得很多！」。

她回憶剛推行住宅用火災警報器時，她與姊妹們挨家挨戶宣導住警器的功效及重要性，因為她們的宣導而安裝的民眾，戶數愈來愈多；經過多年不斷的宣導，住警器逐漸被民眾重視，連她的親友及左右鄰居都自行購買安裝，也有了因為安裝住警器而成功阻止更大災害發生的案例。

蘇秀鑾今天說，因為這些案例很寶貴也很重要，她開始嘗試將案例帶到民眾家中及宣導場所，透過各種案例的解說，讓民眾重新檢視自己的居家安全，利用貼近民眾生活的案例，推廣防火防災。

台南市義消總隊婦女中隊第二分隊小隊長蘇秀鑾，榮獲消防署評選為全國防火宣導志工菁英...
台南市義消總隊婦女中隊第二分隊小隊長蘇秀鑾，榮獲消防署評選為全國防火宣導志工菁英。圖/台南市消防局提供
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