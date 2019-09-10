台中街頭凌晨7車13人持球棒狂敲鼓譟 被逮辯：慶生啊！

2019-09-10 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市西屯區青海路2段昨天凌晨1時許，有居民發現街頭有7輛轎車聚集，堵塞路口，還有十多人在場持球棒敲打路旁水銀燈，高分貝飆喊「出來」，意圖鬧事，第六警分局獲報後到場，但涉案人已鳥獸散，警方事後根據路口監視器畫面，循線通知林姓男子等13名涉案人到案說明，林等人辯稱，是為了替友人慶生「惡作劇」，到場時發現搞錯人，所以就離開，全案警詢後依公共危險罪嫌送辦。

台中市第六警分局市政所表示，昨天凌晨1時許接獲市民報案，西屯區青海路二段有數輛車疑似對著路旁店家叫囂，還有人持棍棒意圖滋事，派員到達時未發現有人車聚集情事，隨後調閱監視器，鎖定涉案7輛轎車，並在昨晚6時許，將涉案林姓男子等13名涉案人（12男1女）查緝到案。

林等人到案時否認鬧事，辯稱當時是要替友人慶生，類似用街頭尋仇的「恐怖惡作劇」的方式進行，到場時才發現認錯人，隨後就離開現場。

警方認定林等人涉嫌刑法公共危險罪中的壅塞道路致生往來危險，依法函送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例規定告發，最高可罰1.8萬元、吊扣汽車牌照3個月。