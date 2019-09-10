嘉市蘭潭水庫撈起少女浮屍 11小時後發現男友遺體

2019-09-10 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市消防局今天上午打撈到黃姓男子的遺體。記者李承穎／翻攝 分享 facebook 嘉義市黃姓男子（22歲）昨天凌晨4時許騎乘機車，載洪姓女友（17歲）到蘭潭水庫的堤防邊聊天，兩人疑似不慎落水溺斃，嘉義市消防局昨晚9時許打撈起洪女遺體，但遍尋不著黃男。消防人員今天上午近8點，在相同位置打撈到黃男遺體，家屬悲痛萬分。

警消人員昨晚先找到洪女的遺體，她身上沒明顯外傷，遺體泡水浮腫，現場未留遺書，身上沒有證件，起初身分不明，但堤防邊遺留一台機車，警方根據車牌號碼找到黃男父親，黃父趕抵現場，才確認女浮屍是他兒子女友。

黃父說，兒子約3個月前，帶女友返家同居，但家人都與她互動甚少，只知她還沒成年，沒聽過2人吵架，9日凌晨12點出門，2人便都音訊全無，但前一晚很正常，還把買來的便當都吃完。洪女父親從台中趕到嘉義市，他說，女兒輟學後，就出外工作，知道她與黃男交往，有時會一起返回台中的家，但最近沒有異狀，沒想到會發生憾事。

警方調閱案發地點的監視器畫面，發現9日凌晨4時許，2人都坐在水庫的堤防上聊天，黃男卻轉過身，身體朝向路面，慢慢地爬下堤防，洪女見狀也以相同動作跟著下堤防。

警方根據黃男手機號碼調閱基地台訊號，發現他的手機訊號也大約在此時消失，擔憂黃男也出意外，今天早上民眾路過該地，又發現黃男遺體，便趕緊報案。

警方發現堤防高度約2公尺，但堤防離岸邊仍有一公尺的距離，在岸邊還找到6罐啤酒瓶及便利商店的塑膠袋，研判2人爬下堤防後，可能還沒落水，但不知何故卻溺斃。

黃父說，兒子原本不學好，但與女友交往後，就有慢慢改善，最近2人也盡量在找工作；黃男的胞姊則說，2人常常關在房間裡，但最近沒有聽到兩人吵架，或是要分手，一切都很正常，房內也沒異狀。

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