獨一無二中秋節特製大安柚月餅 讓波麗士甜在心

2019-09-09 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



中秋連假即將來臨，但警察卻因為工作必須犧牲假期、維持社會秩序，保護民眾生命財產安全；台北市大安警分局為鼓舞士氣，特別規劃中秋節慶祝活動，由分局長周煥興事前親自帶領所長及隊長，利用休假到新竹寶山摘採有機栽培文旦柚，為讓同仁收到與眾不同的中秋月餅，還構思自行設計柚子造型傳統糕餅模具，再與轄區內知名蛋糕店業者合作製成獨一無二「大安柚月餅」，期盼大安柚諧音佑，保佑警察值勤安全及大安區民眾安居。

由於正好是中秋節前業者趕工期間，周煥興再帶領所長、隊長前往糕餅工廠體驗並參與製作過程，最後完成700份手提小禮盒。為避免影響同仁執勤，周煥興今天到警分局各單位逐一分送給崗位上值勤的警察同仁。

同仁收到分局長親自送到的柚子及特製版月餅，大家紛紛拿出手機拍照留念，有同仁表示捨不得吃，分局長隨即大方拿出預備好的月餅現切，供大家分享試吃，女警同仁表示「抹茶香，紅豆內餡也不甜」，嚐過同仁紛紛表示好吃，也有同仁直白表示看到柚子圓圓的像分局長，看到月餅就想到分局長，逗趣的描述讓現場歡笑聲不斷，氣氛融洽，同仁們收到如此特別的中秋禮盒，除了讚嘆分局長的創意無人能敵，並表示大安最不缺的是驚喜，紛紛開心的邀請分局長一同合影留念並互祝佳節愉快。