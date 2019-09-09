超速釀災 大重機車禍死亡數攀升

2019-09-09 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



台北市今年到9月初已發生7起大型重機騎士死亡車禍，創近3年多來新高。 圖／警方提供 分享 facebook

北市大型重機車禍死亡人數逐年攀升，今年已有7件7死，不僅超過去年整年6件6死，也是105年以來新高；北市交通警察大隊昨天分析，重機車禍肇事率與普通機車相近，但死亡率卻是一般機車8.27倍，不少死亡事故都與車速過快有關，因煞車不及重撞後，騎士傷重不治。

大安區復興南路7日發生一起大重機與普通機車擦撞死亡車禍，大型重機騎士顱內出血不治；8月1日凌晨，堤頂大道也有大重機在基湖路口區段彎道，疑似車速過快，壓車過彎失控撞上中央分隔島，騎士送醫不治。

交通大隊統計去年機車事故發現，每萬輛事故率，大重機為249.2件、普通機車為245.4件，肇事率相近；死亡率部分，大重機去年每萬輛就有2.73人死亡，而一般機車則是每萬輛0.33人死亡，相差7倍多。

交通大隊組長林洸賢指出，北市去年與前年大型重機騎士死傷616人，年齡層以30到39歲最多占27.9%，男性97.4%居多；至於易肇事路段為市民高架道、大度路三段、竹子湖路、基隆路二段、民權東路六段、環東大道等，多為容易超速行駛的市郊及高架道路。

林洸賢表示，大重機操控性能及車身結構較一般機車優良，但死亡率飆高，觀察過去死亡事故可發現多與車速過快有關，雖不見得肇事主因是重機騎士，但發生事故後造成騎士身體重創，撞擊力道大，釀成傷重不治，因此提醒大型重機騎士上路時務必提高警覺，除依速限行駛，也要注意路況，警方也會加強超速取締。