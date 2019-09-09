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影╱「餅哥」捐贈LED肩燈 員警執勤亮晶晶很難看不見

2019-09-09 21:51聯合報 記者戴永華╱即時報導

民保母不分日夜維護治安，宜蘭縣警察局長謝進賢為提升同仁夜間執勤安全，得知知名犁記糕餅店總經理張仕宗平時熱心公益，特別居中協調捐贈1450組「LED肩燈」，今天由縣長林姿妙代表接受捐贈，讓員警工作更安全。

張仕宗表示，他與謝進賢局長是多年好友，有感於謝局長調來宜蘭後，很努力想把工作做好，而且謝也是非常照顧部屬的好長官，所以他心想如何讓政府做得更好、員警執行後都可以平安回家，目前最實用就是「LED肩燈」，希望員警出勤時就繫掛在肩上，閃亮放光，多一層安全保障。

縣警局表示，蘭陽平原多雨，經常視線不良，員警冒雨在夜晚指揮交通或處理事故，辛苦又危險，現在有LED肩燈後，除了提供同仁夜間執勤更安全外，相信那紅、藍色的燈光在黑夜中亮起時，將讓縣民感到更放心。

縣長林姿妙今天代表接受捐贈，同時也致贈對方感謝狀。捐贈儀式中，還特別精心策劃創意肩燈走秀，由5名男警、5名女警配戴肩燈步入會場，員警們走秀帥氣十足，展現執勤新利器。

保安隊試用肩燈的員警杜世唯表示，肩燈好夾好用，且穩定度高，對於他們在上班執行時，可增加明亮度具有警示效果，也能避免事故發生。

警局表示，根據用過的同仁反映LED肩燈在黑夜中閃爍耀眼，「要不看到都難」，讓員警於夜間時段執行巡邏、路檢勤務時提高能見度，用路人也能更清楚辨識執勤員警位置，提升執勤安全。

宜蘭縣長林姿妙親自把「肩燈」繫掛在員警的肩上。 記者戴永華╱攝影
宜蘭縣長林姿妙親自把「肩燈」繫掛在員警的肩上。 記者戴永華╱攝影
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犁記糕餅負責人張仕宗捐贈LED肩燈，員警們創意走秀，展示執勤利器，帥氣十足。記者...
犁記糕餅負責人張仕宗捐贈LED肩燈，員警們創意走秀，展示執勤利器，帥氣十足。記者戴永華╱攝影
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犁記糕餅負責人張仕宗捐贈LED肩燈，員警們創意走秀，展示執勤利器，帥氣十足。記者...
犁記糕餅負責人張仕宗捐贈LED肩燈，員警們創意走秀，展示執勤利器，帥氣十足。記者戴永華╱攝影
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國內知名犁記糕餅店負責人張仕宗(左)熱心公益，捐贈宜蘭每位員警1個LED肩燈，讓...
國內知名犁記糕餅店負責人張仕宗(左)熱心公益，捐贈宜蘭每位員警1個LED肩燈，讓員警夜間執勤更安全。記者戴永華╱攝影
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