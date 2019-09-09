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電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭

2019-09-09 21:48聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市黃姓男子今天傍晚5點多騎電動機車行經中山路國稅局前，車子突冒煙，黃男趕緊下車要進國稅局借滅火器時，車子就突然起火一發不可收拾，黃男命大及時逃離，一旁有小孩看到還嚇哭。

黃男表示，電動機車已騎了二年多，今天傍晚5點多行經國稅局前，正在等紅綠燈，旁人突提醒「你的車怎麼在冒煙？」，他驚覺不對勁，要到一旁國稅局借滅火器，才剛把車子靠邊停，車子就瞬間起火燃燒，燒到只剩骨架，幸好他早離開一步，否則後果不堪設想。

消防人員據報前往搶救，10分鐘內就將火勢撲滅，起火原因還要調查。

彰化市黃姓男子今天傍晚5點多騎電動機車行經中山路國稅局前，車子突冒煙，黃男趕緊下...
彰化市黃姓男子今天傍晚5點多騎電動機車行經中山路國稅局前，車子突冒煙，黃男趕緊下車要進國稅局借滅火器時，車子就突然起火一發不可收拾，黃男命大及時逃離，一旁有小孩看到還嚇哭。圖／民眾提供
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彰化市黃姓男子今天傍晚騎電動機車行經中山路國稅局前，車子突冒煙，黃男趕緊下車要進...
彰化市黃姓男子今天傍晚騎電動機車行經中山路國稅局前，車子突冒煙，黃男趕緊下車要進國稅局借滅火器時，車子就突然起火一發不可收拾，燒到只剩骨架幸好他早離開一步，否則後果不堪設想。圖／民眾提供
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電動機車

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