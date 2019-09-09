電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭

2019-09-09 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市黃姓男子今天傍晚5點多騎電動機車行經中山路國稅局前，車子突冒煙，黃男趕緊下車要進國稅局借滅火器時，車子就突然起火一發不可收拾，黃男命大及時逃離，一旁有小孩看到還嚇哭。

黃男表示，電動機車已騎了二年多，今天傍晚5點多行經國稅局前，正在等紅綠燈，旁人突提醒「你的車怎麼在冒煙？」，他驚覺不對勁，要到一旁國稅局借滅火器，才剛把車子靠邊停，車子就瞬間起火燃燒，燒到只剩骨架，幸好他早離開一步，否則後果不堪設想。