台南計程車和轎車車禍 就在消防分隊前2人受傷

2019-09-09 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區永華路二段，今天下午3點多發生計程車和轎車碰撞意外，造成計程車駕駛和乘客流血受傷，由於車禍地點正好在永華消防分隊前，分隊人員馬上外出救護，將2名傷者送醫，警方調查，計程車和轎車駕駛酒測值零，至於車禍發生原因，警方進一步調查中。

這起車禍發生於今天下午3點51分，計程車和轎車碰撞後，計程車李姓駕駛（57歲）和曾姓乘客（48歲）頭部挫傷流血，轎車李姓駕駛未受傷（21歲），車禍地點正好在永華消防分隊前，分隊人員馬上外出救護，將2名傷者包紮後送醫。