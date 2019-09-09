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北市敦煌碼頭驚見紅衣女浮屍 身分待查

2019-09-09 18:24中央社 台北9日電

北市警消今天下午接獲民眾通報，指北市淡水河敦煌救難碼頭附近水面有一具浮屍，經派員打撈為一身著紅衣黑褲的中年女子，初判無外傷，身分及事發原因待後續調查釐清。

台北市警消指出，有民眾於下午2時38分在鄰近北市大同區迪化污水處理廠的敦煌救難碼頭附近水面發現一具浮屍。獲報後立即派員到場處理，初判為50至60歲的女性，身分不詳但無外傷，身著暗紅色上衣及黑褲。

警方表示，詳細事發原因，待後續調查釐清。

北市碼頭淡水河

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