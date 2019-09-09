空拍機救回尋短女一命 北港消防隊科技救人成功

2019-09-09 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



北港消防隊出動「空軍」無人機隊，很快找到吳婦昏倒在溪岸，救生艇火速趕往救人。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook 雲林縣北港鎮一名吳姓婦女，一時想不開，開車到北港溪河床區停車場，把手機和托鞋放在溪邊，就此失蹤，家人雖找到車子和手機但不見人影，馬上報119，北港消防隊出動救生艇，沿溪岸搜尋但仍未尋獲，為把握黃金救人時間，分隊長陳思淵馬上出動無人機，搭配高空搜尋，很快在溪岸找到昏迷的婦女，送醫無礙撿回一命。

60歲北港吳姓婦人，因故一時想不開，今天近午開車到靠近北港溪的第一停車場停放，因她手機關機，家人聯絡不上，四出尋人，好不容易找到她的車卻不見人影，擔心她跳溪尋短，趕緊報案，北港消防隊出動救生艇趕往搜救，在溪邊草叢找到吳婦的手機和托鞋。

搜救人員沿著腳印發現吳婦可能已落水，救生艇沿著下游搜尋但都找不著，北港消防分隊長陳思淵認為救人分秒必爭，馬上出動無人機搭配救生艇，沿著溪流上游，展開水陸同步搜救，果然空拍機高空搜尋，不到10分鐘就在上游溪邊傳回一可疑影像。

救生艇火速趕往，發現吳婦昏倒在水岸邊，身體很虛弱但尚有氣息，隨即快速送醫，救回一命，空拍機生死一瞬間發揮快速搜尋功能，在荒漫雜草之中找到溺水的人，圍觀民眾也首度見識到科技救人神速，深表肯定。

消防第三大隊長陳岳謄說，無人機最近才發配下來，馬上組成機隊人員訓練，沒想到今天首度派上用場，果然發揮快速救人功能，未來無人機將隨時搭配出勤，相信可在關鍵時刻救回更多生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )