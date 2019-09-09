山友通報緝獲山老鼠 林管處將發檢舉獎金

2019-09-09 14:08 中央社 南投縣9日電



山友通報外籍移工疑背負贓木行走水漾森林登山路徑，警、林根據情資今天凌晨順利緝獲3名山老鼠、1名車手、市價逾新台幣60萬元的台灣扁柏木材，林管處將依規定發給檢舉獎金。

林務局南投林區管理處8日陸續接獲2名熱心山友通報，發現外籍移工疑背贓木走水漾森林路徑下山，立即會同警政署保安警察第七總隊第六大隊啟動查緝任務，今天凌晨在杉林溪地區逮捕3名外籍山老鼠、1名本地車手，涉竊取台灣扁柏樹瘤14顆、角材5塊，總重87.2公斤，市價逾60萬元，並找出毒品吸食器具。

南投林管處表示，杉林溪地區巡山員5日深夜發現可疑車輛進出，即會同保七總隊第六大隊執行埋伏查緝勤務，直到8日傍晚有山友通報嘉義林管處目擊外籍移工背木頭行走水漾森林登山路徑，經橫向聯繫啟動區域聯防機制。

南投林管處表示，同時另一名山友以保林專線通報相同情資，經山友提供資訊，研判犯嫌可能今天凌晨下山並以車輛接駁運輸贓木，因此由警方在杉林溪聯外道路設攔檢點，果真成功緝獲4名犯嫌。

南投林管處長李政賢說，經南投、嘉義區域聯防機制，感謝警方、森林護管員精準研判情資，進而成功緝獲不法；山友即時通報盜伐情資，除表達感謝，也將依規定發檢舉獎金；民眾若有盜伐訊息可撥0800000930檢舉，可獲300萬元以下獎金。