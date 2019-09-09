親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

提油救火？陸經濟惡化 再度降準釋放9千億人民幣

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

山友通報緝獲山老鼠 林管處將發檢舉獎金

2019-09-09 14:08中央社 南投縣9日電

山友通報外籍移工疑背負贓木行走水漾森林登山路徑，警、林根據情資今天凌晨順利緝獲3名山老鼠、1名車手、市價逾新台幣60萬元的台灣扁柏木材，林管處將依規定發給檢舉獎金。

林務局南投林區管理處8日陸續接獲2名熱心山友通報，發現外籍移工疑背贓木走水漾森林路徑下山，立即會同警政署保安警察第七總隊第六大隊啟動查緝任務，今天凌晨在杉林溪地區逮捕3名外籍山老鼠、1名本地車手，涉竊取台灣扁柏樹瘤14顆、角材5塊，總重87.2公斤，市價逾60萬元，並找出毒品吸食器具。

南投林管處表示，杉林溪地區巡山員5日深夜發現可疑車輛進出，即會同保七總隊第六大隊執行埋伏查緝勤務，直到8日傍晚有山友通報嘉義林管處目擊外籍移工背木頭行走水漾森林登山路徑，經橫向聯繫啟動區域聯防機制。

南投林管處表示，同時另一名山友以保林專線通報相同情資，經山友提供資訊，研判犯嫌可能今天凌晨下山並以車輛接駁運輸贓木，因此由警方在杉林溪聯外道路設攔檢點，果真成功緝獲4名犯嫌。

南投林管處長李政賢說，經南投、嘉義區域聯防機制，感謝警方、森林護管員精準研判情資，進而成功緝獲不法；山友即時通報盜伐情資，除表達感謝，也將依規定發檢舉獎金；民眾若有盜伐訊息可撥0800000930檢舉，可獲300萬元以下獎金。

山老鼠

相關新聞

台中阿伯說彎就彎撞人車 佯裝加油後落跑吃罰單

2019-09-09 12:32

空拍機救回尋短女一命 北港消防隊科技救人成功

2019-09-09 14:19

4歲幼童迷途躺路旁椅子上 警循監視器助返家

2019-09-09 13:10

登山客突倒地無生命徵象 直升機載運下山

2019-09-09 12:44

台南小貨車駕駛突昏倒駕駛座 命危送醫

2019-09-09 12:21

大重機事故頻傳 北市警：死亡率是一般機車8倍多

2019-09-09 12:02

桃園老翁中風暈菜園 巡警發現鬼門關拉回

2019-09-09 11:49

台東成功國小傳火警 廁所被燒毀

2019-09-09 11:25

熱門文章

屏東海陸上兵遭誤殺震驚社會 王姓主嫌棄保潛逃

2019-09-09 01:10

拿「823水災」舊照亂指高雄淹大水 2男下場出爐

2019-09-08 20:09

桃園登山隊夜抵新達山屋 60歲男隊員突倒地死亡

2019-09-08 21:44

影／工程車超載狠撞路樹 人拋飛釀2死5傷悲劇

2019-09-08 16:24

男賺錢養家財產平分顯失公平 法官判夫妻六四分帳

2019-09-09 08:22

她先猥褻酒女再由他上 這對男女被判刑還賠款

2019-09-09 07:00

兩度把機車騎進夾娃娃店裡充電 婦人貪方便被法辦

2019-09-08 16:52

和房東搞外遇 女房客約分手砲嗆「亂到你老婆離職」

2019-09-09 12:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top