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4歲幼童迷途躺路旁椅子上 警循監視器助返家

2019-09-09 13:10聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市黃姓婦女昨天傍晚突衝向中興派出所派出所報案，稱身障4歲兒子外出後遲未返家，心情非常的焦急。警將該婦女帶進派出所安撫情緒，依規定製作失蹤協尋各項資料後，隨即依報案人所陳述特徵，通報線上巡邏警網，民防義警、守望相助隊等協勤民力加強搜尋。

龍潭分局中興派出所警員徐逸明、王貞惠，接獲協尋通報後，擔心年幼男童夜間失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，當在搜尋過程，行經龍潭區武漢路段時，突然發現有一名幼童，無助的躺臥在路旁的椅子上，可能是因為體力耗盡，身體不停地顫抖。

警員隨即脫下風雨衣外套保暖，再抱起幼童到附近住家前休息，警方循監視器依地緣訪查，加上黃童家人報案協尋，經相片比對後，確認失蹤幼童身分，順利的在2個鐘頭後，協助家屬找到幼童。黃童也向警方表示，自己肚子餓了，實在沒有力氣站起來，不知所措的只能等待，有無路過民眾援助。

家屬向警方表示，黃童平常喜好在住家附近巷內遊玩，經常都忘記回家的路，都是附近鄰居發現而帶他返家。昨天下午他出門後遲未返家，最後竟走了2公里遠到武漢路巷內，因夜間視線不明且體力不支，不知所措的只能在路旁椅子上休息，幸遇熱心警察關懷，得以平安護送返家。

桃園市4歲黃姓男童，外出遊玩迷途，巡警發現他無助躺在路旁座椅上待援，循監視器及家...
桃園市4歲黃姓男童，外出遊玩迷途，巡警發現他無助躺在路旁座椅上待援，循監視器及家人報案紀錄，順利協助他返家。圖／龍潭警分局提供
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桃園市4歲黃姓男童，外出遊玩迷途，巡警發現他無助躺在路旁座椅上待援，循監視器及家...
桃園市4歲黃姓男童，外出遊玩迷途，巡警發現他無助躺在路旁座椅上待援，循監視器及家人報案紀錄，順利協助他返家。圖／龍潭警分局提供
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失蹤警察

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