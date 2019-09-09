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海山警分局佳節送暖 與慈善協會探訪弱勢家庭

2019-09-09 12:23聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市海山警分局文聖派出所與埔墘派出所，日前與洪府關聖帝君慈善協會合作，前去探訪弱勢家庭並贈與民生物資，並協助個案向市府社會局申請急難救助，讓收到物資的民眾十分感謝。

關聖帝君慈善協會表示，捐贈物資主要是希望達到拋磚引玉之效，讓社會大眾能慷慨解囊，加入公益行列。

海山警分局長林温柔則感謝善心人士伸出援手，表示將會持續訪查轄區內的弱勢家庭，轉交民眾捐贈的愛心物資，他也希望各界在此次活動的拋磚引玉下，能夠伸出援手，幫助更多弱勢家庭。

海山警分局佳節送暖，與洪府關聖帝君慈善協會一同探訪轄區弱勢家庭。記者柯毓庭／翻攝
海山警分局佳節送暖，與洪府關聖帝君慈善協會一同探訪轄區弱勢家庭。記者柯毓庭／翻攝
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海山警分局佳節送暖，與洪府關聖帝君慈善協會一同探訪轄區弱勢家庭。記者柯毓庭／翻攝
海山警分局佳節送暖，與洪府關聖帝君慈善協會一同探訪轄區弱勢家庭。記者柯毓庭／翻攝
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弱勢家庭

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