海山警分局佳節送暖 與慈善協會探訪弱勢家庭

相關新聞
自強隧道區間測速限速40K 議員批：上下班回堵大塞車2019-09-09 12:49
二手玩具銀行 台日進行交流2019-09-09 12:44
韓國瑜造勢沒去很可惜？侯友宜：民眾都跟我加油2019-09-09 12:13
中秋夜十三層遺址點燈 蔡英文、侯友宜不同台2019-09-09 11:43
黃金博物館首次夜間開放 侯友宜提「救命燈」夜遊2019-09-09 10:30
侯友宜騎單車上班花40分鐘 自行車通勤綠廊抓違停2019-09-09 10:24
中秋前夕台南夜市架設大望遠鏡 南瀛天文館辦路邊賞月2019-09-09 09:12
北市表揚92對金婚 有對夫妻婚期曾被823炮戰耽誤2019-09-09 00:07
北市議會明開議 藍綠醞釀杯葛2019-09-08 23:47
日時尚名家 輔大親授製衣心法2019-09-08 23:43
新北中秋烤肉 只開放樹林部落公園2019-09-08 23:33
路燈掛商業廣告 北市不開放2019-09-08 23:09
管制競選廣告？北市態度保留2019-09-08 23:04
反淡北新道路 前北市交通局長濮大威：大眾運輸優先2019-09-08 22:18
在國外潛水看魚群美景 在國內她邊游邊向魚兒們道歉2019-09-08 16:49
影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記2019-09-08 15:29
中秋烤肉場地好難找 樹林這公園有完善烤肉區2019-09-08 12:51
熱門文章
心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝2019-09-08 16:32
近百年荒廢的廟宇一度被傳有鬼 台南今啟動修復2019-09-08 16:49
愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工2019-09-08 18:24
治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢2019-09-08 22:25
在國外潛水看魚群美景 在國內她邊游邊向魚兒們道歉2019-09-08 16:49
挺民主護台灣醫界大聯盟 現場看板引熱議2019-09-08 17:41
人亡人情在 「香魚之父」去世9年友人仍收到他的月餅2019-09-09 07:54
埔鹽順澤宮帽子揚威海外 信眾搶拿送光2019-09-09 12:05
埔鹽順澤宮冠軍帽被搶光 廟方緊急再訂作1000頂結緣2019-09-09 12:14
這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見2019-09-08 14:16
屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復2019-09-08 15:29
侯友宜騎單車上班花40分鐘 自行車通勤綠廊抓違停2019-09-09 10:24
影／北台灣媽祖文化節圓滿閉幕 外地官員見盛況直呼感動2019-09-08 23:33
反淡北新道路 前北市交通局長濮大威：大眾運輸優先2019-09-08 22:18
影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱2019-09-09 00:09
豐原廟會鞭炮吵民事件 宮廟：別恐嚇請理性2019-09-09 08:23
他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行2019-09-08 23:33
正隆公司60周年 侯友宜和董事長鄭舒云為新地球開箱2019-09-08 16:54
社宅做教師會辦公室？ 教團批鄭文燦：犧牲弱勢居住正義2019-09-09 07:44
台中審計新村營運者槓攤商 明協調2019-09-08 23:50
韓國瑜造勢沒去很可惜？侯友宜：民眾都跟我加油2019-09-09 12:13
影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客2019-09-09 09:37
影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記2019-09-08 15:29
台東推溫控冷藏豬肉 攤商：保證更新鮮衛生2019-09-08 13:34
奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點2019-09-09 07:46
公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手2019-09-08 17:54
台中34校用陸製監視器1599支 議員：盡速汰換一個不留2019-09-09 12:24
昆陽3方共管 合歡山添「星」看點2019-09-08 23:40
9月9部苗醫照服員日 快閃熱舞「小蘋果」感念辛苦2019-09-09 09:04
10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳2019-09-08 21:43
參加傳統射箭賽 卑南鄉長：我來賺獎金，大家別贏我2019-09-08 13:06
影／皇上妃子古裝戲服全出爐 白河萬里長城路跑話題足2019-09-08 19:44
中秋前夕台南夜市架設大望遠鏡 南瀛天文館辦路邊賞月2019-09-09 09:12
全台首輛掛牌自駕車 下月竹市上路2019-09-08 23:25
節氣進入白露 旗山中寮「無絲薑」產季到2019-09-08 14:48
高港土開公司 通過摩天輪開發2019-09-08 23:32
桃園國民體育日 邀民眾一起「天天i運動運動i臺灣」2019-09-08 14:46
黃金博物館首次夜間開放 侯友宜提「救命燈」夜遊2019-09-09 10:30
「香魚之父」是鄭成功後代 晚年改名認祖歸宗2019-09-08 23:19
宮廟深夜放炮 豐原警緊急停止路權2019-09-08 23:11
留言