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台東成功國小傳火警 男廁所被燒毀

2019-09-09 11:25聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣成功鎮太平路上的成功國小男廁所，今天上午10點多發生火警，幸消防人員及時撲滅，火勢未波及其他校舍， 學校師生人員平安，有驚無險。火警原因，警消調查中。

台東成功國小廁所今天上午傳出火警，警消及時撲滅人均安。 記者羅紹平／翻攝
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台東成功國小廁所今天上午傳出火警，警消及時撲滅人均安。 記者羅紹平／翻攝
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台東成功國小廁所今天上午傳出火警，警消及時撲滅人均安。 記者羅紹平／翻攝
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