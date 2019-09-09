車站施工疏失致台鐵兩列車險追撞 運安會主動調查

2019-09-09 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



上月28日，台鐵屏東佳冬站發生號誌故障，一列自強號險些追撞已在站內的區間車。國家運輸安全調查委員會（運安會）執行長官文霖今天證實，依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，將進行事故調查，這也是運安會8月1日成立後，首件啟動調查的鐵路運輸系統事故案件。

據了解，運安會成立後，啟動調查的程序仍在摸索階段，該起事故是運安會主動與鐵道局和台鐵局詢問後成案。

8月28日333次自強號清晨準備進入佳冬站，看到進站號誌顯示綠燈，意即可以通行。沒想到準備進站後，發現3501次區間車仍在站內，司機員趕快煞車。就有台鐵內部人員透露，若無減速恐造成追撞事故。

鐵道局與台鐵局調查後說，該起事起因是佳冬站預定9月4日切換啟用第二月台，鐵道局8月28日凌晨先進行號誌系統假切換測試，完成復舊時，因施工人員未將電纜線回復至正確位置，以致軌道偵測系統未接收到軌道實際占用訊息所致。自強號司機員發現區間車仍未出站，立即煞車。