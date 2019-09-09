禍不單行！才出車禍毀車頭 拖吊竟鬆脫害他撞成腦震盪

2019-09-09 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市王姓男子昨晚10時許，開車沿西屯區環中路行駛，行經漢翔路口時，遇到同向慢車道欲左轉、由吳姓男子駕駛的休旅車，王疑似違規，直接撞上左轉的吳，造成吳的左後車尾毀損，王車頭全毀，警方完成警詢後，通知王將受損車輛吊離現場，未料拖吊車因不明原因鬆脫，導致王車直接倒退，撞上站在車尾的王，王車除了車尾撞車凹洞外，王也全身挫傷、腦震盪送醫。

警方調查，王姓男子（35歲）昨天晚間10時許駕駛轎車行經西屯區環中路往中清路方向行駛，途中行駛至漢翔路口，當時同向慢車道左轉車道有吳姓男子（37歲）欲左轉，王疑未依號誌燈行駛，直行時碰撞左轉的吳，造成吳左車尾毀損，王車頭全毀。

警方獲報到場調查，王、吳二人都無酒精濃度，當時僅有吳車內有一名女乘客受傷，兩名駕駛人都沒受傷。吳稱當時他左轉時是依照號誌燈的規定行駛，當時左轉燈亮，王則說「記不清楚」，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。全案依A2車禍流程處理，函送交大事故組分析肇因。