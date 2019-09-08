防治自殺守門員 聯合報系獲獎

衛福部昨舉辦世界自殺防治日記者會，聯合報系獲今年自殺防治優質報導獎，部長陳時中（左）頒獎給聯合報副總洪淑惠。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

台灣自殺防治學最新調查顯示，國人情緒困擾比率自去年百分之六點四升至今年百分之八點三，推估近一七○萬人飽受情緒障礙之苦。台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，過去一周內約四十萬名國人有過自殺意念，而青少年自殺率近年有上升趨勢，令人擔憂。

衛福部昨舉辦世界自殺防治日記者會，並表揚今年自殺防治優質報導獎得主—聯合報系。

作為唯一獲獎的媒體，聯合報副總編洪淑惠表示，報導自殺新聞時，在保護當事者及家人、點閱率及社會責任間，是永遠要面對的權衡和選擇。本報選擇在顧及大眾知的權利下，放棄一部分的獵奇、窺探和可能讓人效習的細節，希望能阻止更多的自殺悲劇於遺憾發生之前。

李明濱說，青少年自殺率近年出現上升趨勢，台灣自殺防治學會為此今年關注霸凌議題。電話調查發現，十五歲以上民眾當中，約一成五（三一二萬五千多人）曾遭霸凌，逾半數發生在十至十四歲，半數自覺身心受創，其中又有近半數想過自殺，顯示霸凌帶來的心理傷害會慢性化，影響深遠。

衛福部長陳時中回憶說，高中時，坐在他前面的同學，因為一件小事而自殺，在四十年前，校方不知如何因應，同學們不敢談論此事，心理留下陰影。像他自己迄今仍難以接受一個年輕的生命就這樣消失了。陳時中說，經過各界的努力宣導「人人都可擔任自殺防治守門員」，落實「一問二應三轉介」原則，或許一句話、一個眼神、一個小動作，就能挽救一條珍貴生命。

聯合報提醒您珍惜生命 自殺防治專線0800788995