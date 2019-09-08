職棒統一獅隊長母親 因為這碗麵從此暖助街友

2019-09-08 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



職棒統一獅隊長陳傑憲的母親黃淑娟，因3年前曾在高雄流浪，於火車站吃到一碗善心人士發送的「愛心麵」，感念社會，他創辦微笑慈善基金會，時常到高雄火車站前發送物資給街友，助街友逆轉人生。

微笑慈善會理事長黃淑娟（46歲）過去曾是壘球國手，體育表現優異，年輕時隨夫遠嫁到高雄，陸續生下6名子女，其中包含統一獅隊長陳傑憲。時光婉轉，3年多以前，因感情問題，精神狀況不佳的她在外徘徊。

黃淑娟說，在流浪的這1年3個月期間，黃淑娟因緣際會在高雄火車站吃到善心人士發送的「愛心麵」，她想著不能吃下這一碗麵，因為其實她更幸福，身旁還有更需要幫助的人。

從此，因為一碗麵，黃淑娟改變心境，回到家中，操持起家務，並成立「微笑慈善會」，除到火車站前發送物資幫助街友外，還在外租屋，提供20多名街友居住，讓街友們逐步回到正常軌道。

黃淑娟的善行，讓眾人津津樂道，三民警第一分局長明所長黃義彰笑稱她是「天使」，時常自掏腰包幫助街友的行為，讓她頗受街友們信賴。原街友長期在街道、騎樓生活，叨擾商家，但因有黃淑娟的善心，讓火車站變得不一樣。