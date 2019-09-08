親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中秋節將至！一張圖看未來一周天氣 降雨暫歇到這天

桃園登山隊夜抵新達山屋 60歲男隊員突倒地死亡

2019-09-08 21:44聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市消防局傍晚6點多接獲民眾報案，指出在和平區新達山屋一名約60歳登山隊員突然倒下死亡。消防局救難人員晚上摸黑上山搶救。

高姓民眾報案，指一行22人的桃園大千登山隊伍，預定今天上午10點30分從桃山登山口出發，為期3天行程登山計畫。

這支登山隊伍傍晚6點09分抵達夜宿點新達山屋，在附近黑水池時發現其中1名男性無故倒下死亡，年約62歲、60公斤，現場正在實施CPR急救。台中市消防局第二大隊梨山分隊已派員上山馳援。

桃園一支22人登山隊伍，今天晚上打算夜宿新達山屋， 其中一名男性突倒地死亡。圖/...
桃園一支22人登山隊伍，今天晚上打算夜宿新達山屋， 其中一名男性突倒地死亡。圖/ 取自雪霸國家公園管理處網頁個
分享

台中市CPR
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

路中央丟童進後車廂惹議 警追到涉案父親做筆錄

2019-09-08 20:14

低收老婦沒錢吃午餐 女警此舉暖爆了

2019-09-08 19:28

貨車吊臂硬扯斷電台限高鐵架 100多萬飛了損失慘重

2019-09-08 17:53

情侶口角糾紛 女子監獄探母慘被丟包

2019-09-08 19:00

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

中興大學食農大樓工安意外 工人遭電擊搶救恢復心跳

2019-09-08 18:03

兩度把機車騎進夾娃娃店裡充電 婦人貪方便被法辦

2019-09-08 16:52

旗山車禍兩死 女車主出面：男女是菲律賓同鄉

2019-09-08 16:50

林森北路條通醉客要小心！ 至少8人路倒慘遭洗劫財物

2019-09-08 16:30

影／工程車超載狠撞路樹 人拋飛釀2死5傷悲劇

2019-09-08 16:24

天氣晴朗溪水竟暴漲 雲林釣客驚險受困被救起

2019-09-08 15:34

現代版臥薪嘗膽？ 小販收到假鈔表框天天告誡自己

2019-09-08 14:45

屏東被批「黑道故鄉」才加強查？ 徐國勇：沒絕對關係

2019-09-08 14:42

要母自掌嘴又逼父下跪 不肖子被起訴

2019-09-08 14:26

5000元早餐被棄單 老闆無奈乾脆送愛心

2019-09-08 14:17

一封22年家書… 警員鍥而不捨幫大陸男子尋獲親人

2019-09-08 14:08

男持刀殺人未遂未押 南檢：罪證不足

2019-09-08 14:07

2女碧潭跳天鵝船輕生 今再尋獲另一女子

2019-09-08 13:32

煞到網路正妹 53歲已婚熟男400萬存款被「詐」乾

2019-09-08 13:18

86歲「虎科婆婆」偷花被Po上網 網友紛紛為她求情

2019-09-08 12:48

女老師去年心臟病發CPR救回 上月倒下無人在身邊不治

2019-09-08 12:43

影／疑不滿吵鬧 家長急停路中丟童進後車廂惹眾怒

2019-09-08 12:30

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

「大人幫幫我」 九旬阿嬤奔1公里求警找60年前新婚首飾

2019-09-08 11:44

影／消防員騎單車出勤？ 嘉巿消防局拍影片籲勿濫用資源

2019-09-08 11:29

中秋節前餐敘多 南警一晚查獲2酒駕

2019-09-08 11:21

42歲街友病死街頭 家人無力安葬獲慈善團體幫助

2019-09-08 11:02

忘了機車放哪誤以為失竊 橫山警雨中陪找尋獲

2019-09-08 10:14

誰說隔行如隔山？ 安平民政加警政聯手出擊效果佳

2019-09-08 09:52

影／阿公湖南鄉音好重 警當筆友30分鐘才知要幹啥

2019-09-08 09:50

北宜公路車禍 五傷

2019-09-08 00:33

機車雙載男女摔落15米深谷 重傷男子晚間亦不治

2019-09-08 00:10

機車插在電桿旁 路人查看驚見男女摔落邊坡一死一傷

2019-09-07 21:47

新北龍洞灣海域傳溺水 男浮潛疑體力不支送醫不治

2019-09-07 20:16

消防局：北市住宅火災中 逾5成是爐火不慎

2019-09-07 20:16

疑煮菜油鍋冒火 高雄鳳山火警燒傷1老婦

2019-09-07 17:11

「你中了香港彩券！」婦匯款保證金險被騙18萬

2019-09-07 16:49

老婦洗腎獨自推輪椅要走回家 警方問出有洋蔥

2019-09-07 16:39

「方舟計畫」庇護港人移居來台？警：利用反送中詐騙

2019-09-07 16:36
看更多

熱門文章

雙薪公務員結婚22年 妻存3千萬夫剩80萬鬧離婚

2019-09-08 11:04

86歲「虎科婆婆」偷花被Po上網 網友紛紛為她求情

2019-09-08 12:48

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧羈押禁見

2019-09-08 00:50

5000元早餐被棄單 老闆無奈乾脆送愛心

2019-09-08 14:17

台中摩鐵衝業績 竟與應召站合作推「2小時500」方案

2019-09-08 10:42

影／工程車超載狠撞路樹 人拋飛釀2死5傷悲劇

2019-09-08 16:24

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

欠千萬醫療費滯日張婦順利返台 手術後丈夫報平安

2019-09-08 10:36

積案量全台最高「地獄級法院」 桃園地院4人小組清舊案

2019-09-08 00:02

陸軍男士官冒女友帳號把11歲女 上完床還狂要裸照

2019-09-08 14:12

前女友被追走、職場還遭情敵刁難 他埋伏同事狂毆洩憤

2019-09-08 15:35

兩度把機車騎進夾娃娃店裡充電 婦人貪方便被法辦

2019-09-08 16:52

機車雙載男女摔落15米深谷 重傷男子晚間亦不治

2019-09-08 00:10

女老師去年心臟病發CPR救回 上月倒下無人在身邊不治

2019-09-08 12:43

中興大學食農大樓工安意外 工人遭電擊搶救恢復心跳

2019-09-08 18:03

煞到網路正妹 53歲已婚熟男400萬存款被「詐」乾

2019-09-08 13:18

高敏慧被控浮報助理費喊冤 他挺她：有人搞鬼

2019-09-08 12:34

懷疑女兒遭性侵 父竟找朋友佯裝「刑警」上門問筆錄

2019-09-07 22:00

拿「823水災」舊照亂指高雄淹大水 2男下場出爐

2019-09-08 20:09

法官難為！ 光刑事去年地院結案47萬件

2019-09-08 05:50

屏東被批「黑道故鄉」才加強查？ 徐國勇：沒絕對關係

2019-09-08 14:42

旗山車禍兩死 女車主出面：男女是菲律賓同鄉

2019-09-08 16:50

案件太繁雜 以拖待調動 男法官請育嬰假一年多

2019-09-08 00:15

影／疑不滿吵鬧 家長急停路中丟童進後車廂惹眾怒

2019-09-08 12:30

法官辦案遲延？ 案例其實「少之又少」

2019-09-08 06:05

貨車吊臂硬扯斷電台限高鐵架 100多萬飛了損失慘重

2019-09-08 17:53

2女碧潭跳天鵝船輕生 今再尋獲另一女子

2019-09-08 13:32

林森北路條通醉客要小心！ 至少8人路倒慘遭洗劫財物

2019-09-08 16:30

司法院秘書長 司改大將林輝煌接任

2019-09-08 00:32

現代版臥薪嘗膽？ 小販收到假鈔表框天天告誡自己

2019-09-08 14:45

積案成災 桃院檢清案小組應戰

2019-09-08 00:04

低收老婦沒錢吃午餐 女警此舉暖爆了

2019-09-08 19:28

影／消防員騎單車出勤？ 嘉巿消防局拍影片籲勿濫用資源

2019-09-08 11:29

兩車擦撞都涉酒駕 25歲女卻獲無罪脫身

2019-09-08 11:05

技工無照「跨級」騎大重機 撞死違規迴轉騎士吃官司

2019-09-08 14:48

路中央丟童進後車廂惹議 警追到涉案父親做筆錄

2019-09-08 20:14

色老闆騷擾女員工 從大腿內側一路往上爬遭判刑6月

2019-09-08 17:20

當庭罵律師腦袋壞掉 法官柯盛益送評鑑

2019-09-08 00:27

影／阿公湖南鄉音好重 警當筆友30分鐘才知要幹啥

2019-09-08 09:50

不辦案怎麼辦？拖延罰月俸 45案半年沒動免職

2019-09-08 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top