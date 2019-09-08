桃園登山隊夜抵新達山屋 60歲男隊員突倒地死亡

相關新聞
路中央丟童進後車廂惹議 警追到涉案父親做筆錄2019-09-08 20:14
低收老婦沒錢吃午餐 女警此舉暖爆了2019-09-08 19:28
貨車吊臂硬扯斷電台限高鐵架 100多萬飛了損失慘重2019-09-08 17:53
情侶口角糾紛 女子監獄探母慘被丟包2019-09-08 19:00
10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳2019-09-08 21:43
中興大學食農大樓工安意外 工人遭電擊搶救恢復心跳2019-09-08 18:03
兩度把機車騎進夾娃娃店裡充電 婦人貪方便被法辦2019-09-08 16:52
旗山車禍兩死 女車主出面：男女是菲律賓同鄉2019-09-08 16:50
林森北路條通醉客要小心！ 至少8人路倒慘遭洗劫財物2019-09-08 16:30
影／工程車超載狠撞路樹 人拋飛釀2死5傷悲劇2019-09-08 16:24
天氣晴朗溪水竟暴漲 雲林釣客驚險受困被救起2019-09-08 15:34
現代版臥薪嘗膽？ 小販收到假鈔表框天天告誡自己2019-09-08 14:45
屏東被批「黑道故鄉」才加強查？ 徐國勇：沒絕對關係2019-09-08 14:42
要母自掌嘴又逼父下跪 不肖子被起訴2019-09-08 14:26
5000元早餐被棄單 老闆無奈乾脆送愛心2019-09-08 14:17
一封22年家書… 警員鍥而不捨幫大陸男子尋獲親人2019-09-08 14:08
男持刀殺人未遂未押 南檢：罪證不足2019-09-08 14:07
2女碧潭跳天鵝船輕生 今再尋獲另一女子2019-09-08 13:32
煞到網路正妹 53歲已婚熟男400萬存款被「詐」乾2019-09-08 13:18
86歲「虎科婆婆」偷花被Po上網 網友紛紛為她求情2019-09-08 12:48
女老師去年心臟病發CPR救回 上月倒下無人在身邊不治2019-09-08 12:43
影／疑不滿吵鬧 家長急停路中丟童進後車廂惹眾怒2019-09-08 12:30
旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽2019-09-08 12:19
「大人幫幫我」 九旬阿嬤奔1公里求警找60年前新婚首飾2019-09-08 11:44
影／消防員騎單車出勤？ 嘉巿消防局拍影片籲勿濫用資源2019-09-08 11:29
中秋節前餐敘多 南警一晚查獲2酒駕2019-09-08 11:21
42歲街友病死街頭 家人無力安葬獲慈善團體幫助2019-09-08 11:02
忘了機車放哪誤以為失竊 橫山警雨中陪找尋獲2019-09-08 10:14
誰說隔行如隔山？ 安平民政加警政聯手出擊效果佳2019-09-08 09:52
影／阿公湖南鄉音好重 警當筆友30分鐘才知要幹啥2019-09-08 09:50
北宜公路車禍 五傷2019-09-08 00:33
機車雙載男女摔落15米深谷 重傷男子晚間亦不治2019-09-08 00:10
機車插在電桿旁 路人查看驚見男女摔落邊坡一死一傷2019-09-07 21:47
新北龍洞灣海域傳溺水 男浮潛疑體力不支送醫不治2019-09-07 20:16
消防局：北市住宅火災中 逾5成是爐火不慎2019-09-07 20:16
疑煮菜油鍋冒火 高雄鳳山火警燒傷1老婦2019-09-07 17:11
「你中了香港彩券！」婦匯款保證金險被騙18萬2019-09-07 16:49
老婦洗腎獨自推輪椅要走回家 警方問出有洋蔥2019-09-07 16:39
「方舟計畫」庇護港人移居來台？警：利用反送中詐騙2019-09-07 16:36
熱門文章
雙薪公務員結婚22年 妻存3千萬夫剩80萬鬧離婚2019-09-08 11:04
86歲「虎科婆婆」偷花被Po上網 網友紛紛為她求情2019-09-08 12:48
疑浮報助理費 新北市議員高敏慧羈押禁見2019-09-08 00:50
5000元早餐被棄單 老闆無奈乾脆送愛心2019-09-08 14:17
台中摩鐵衝業績 竟與應召站合作推「2小時500」方案2019-09-08 10:42
影／工程車超載狠撞路樹 人拋飛釀2死5傷悲劇2019-09-08 16:24
旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽2019-09-08 12:19
欠千萬醫療費滯日張婦順利返台 手術後丈夫報平安2019-09-08 10:36
積案量全台最高「地獄級法院」 桃園地院4人小組清舊案2019-09-08 00:02
陸軍男士官冒女友帳號把11歲女 上完床還狂要裸照2019-09-08 14:12
前女友被追走、職場還遭情敵刁難 他埋伏同事狂毆洩憤2019-09-08 15:35
兩度把機車騎進夾娃娃店裡充電 婦人貪方便被法辦2019-09-08 16:52
機車雙載男女摔落15米深谷 重傷男子晚間亦不治2019-09-08 00:10
女老師去年心臟病發CPR救回 上月倒下無人在身邊不治2019-09-08 12:43
中興大學食農大樓工安意外 工人遭電擊搶救恢復心跳2019-09-08 18:03
煞到網路正妹 53歲已婚熟男400萬存款被「詐」乾2019-09-08 13:18
高敏慧被控浮報助理費喊冤 他挺她：有人搞鬼2019-09-08 12:34
懷疑女兒遭性侵 父竟找朋友佯裝「刑警」上門問筆錄2019-09-07 22:00
拿「823水災」舊照亂指高雄淹大水 2男下場出爐2019-09-08 20:09
法官難為！ 光刑事去年地院結案47萬件2019-09-08 05:50
屏東被批「黑道故鄉」才加強查？ 徐國勇：沒絕對關係2019-09-08 14:42
旗山車禍兩死 女車主出面：男女是菲律賓同鄉2019-09-08 16:50
案件太繁雜 以拖待調動 男法官請育嬰假一年多2019-09-08 00:15
影／疑不滿吵鬧 家長急停路中丟童進後車廂惹眾怒2019-09-08 12:30
法官辦案遲延？ 案例其實「少之又少」2019-09-08 06:05
貨車吊臂硬扯斷電台限高鐵架 100多萬飛了損失慘重2019-09-08 17:53
2女碧潭跳天鵝船輕生 今再尋獲另一女子2019-09-08 13:32
林森北路條通醉客要小心！ 至少8人路倒慘遭洗劫財物2019-09-08 16:30
司法院秘書長 司改大將林輝煌接任2019-09-08 00:32
現代版臥薪嘗膽？ 小販收到假鈔表框天天告誡自己2019-09-08 14:45
積案成災 桃院檢清案小組應戰2019-09-08 00:04
低收老婦沒錢吃午餐 女警此舉暖爆了2019-09-08 19:28
影／消防員騎單車出勤？ 嘉巿消防局拍影片籲勿濫用資源2019-09-08 11:29
兩車擦撞都涉酒駕 25歲女卻獲無罪脫身2019-09-08 11:05
技工無照「跨級」騎大重機 撞死違規迴轉騎士吃官司2019-09-08 14:48
路中央丟童進後車廂惹議 警追到涉案父親做筆錄2019-09-08 20:14
色老闆騷擾女員工 從大腿內側一路往上爬遭判刑6月2019-09-08 17:20
當庭罵律師腦袋壞掉 法官柯盛益送評鑑2019-09-08 00:27
影／阿公湖南鄉音好重 警當筆友30分鐘才知要幹啥2019-09-08 09:50
不辦案怎麼辦？拖延罰月俸 45案半年沒動免職2019-09-08 00:22
留言