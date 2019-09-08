路中央丟童進後車廂惹議 警追到涉案父親做筆錄

2019-09-08 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



彰化市蔡姓男子７日下午帶一家五口到台中市出遊，未料下午1時許行經南屯區文心南路時，蔡疑不滿3歲兒子在車內哭鬧，一時情緒激動，將轎車急停在道路中央，並將兒子拉下車，揚言要將兒子關進後車廂內，全程被後方車主拍攝下來，上傳網路後引發撻伐，警方今天晚間找到蔡到案說明，蔡承認當時情緒激動，管教過當，全案經開單告發後，警方也會將詢問筆錄交給市府社會局續行調查。

台中市第四警分局表示，蔡姓男子（43歲）昨天下午1時許在南屯區文心南路做出違反道交條例，以及管教行為引發爭議，經獲報後已在今天晚間6時許，通知蔡製作詢問筆錄。蔡在詢問時坦言，小兒子經制止不聽，一直在車內哭鬧，一時氣忿而將兒子抱放到後車廂懲罰，但隨後妻子就把兒子抱出，對一時失慮莽撞的舉定，十分抱歉。

第四警分局表示，蔡在道路中央停車的行為，已依違反道交條例告發，移請台中市交通事件裁決處開罰，另外蔡是否涉嫌不當管教或是有其他家暴行為，警方也會將詢問筆錄移請台中市社會局後續調查。