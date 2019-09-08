低收老婦沒錢吃午餐 女警此舉暖爆了

2019-09-08 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市1名汪姓長照員9月3日陪同1名88歲霍姓婦人外出散步，過程中霍婦表示不小心將午餐費弄丟，但非常想吃泡麵，汪男因未帶錢包出門，故向鄰近派出所求助，所內員警得知後，便將自己準備當作午餐的泡麵送給霍婦食用，並留下派出所電話給霍婦，表示日後遇到困難仍可致電求助，霍婦對員警所為深深感動，頻向警方致謝。

據了解，汪男為霍婦長照服務員，9月3日陪同行動不便的霍婦外出散步時，霍婦說自己不小心把午餐錢弄丟了，但很想吃泡麵；汪男因未帶錢包出門、愛莫能助，他想起曾聽人說派出所內有提供泡麵給民眾食用，故向鄰近的派出所求助。

萬華分局武昌街派出所員警林子惠得知情況後，二話不說將原本要當作午餐的泡麵送給霍婦食用，並留下派出所電話，告訴低收入戶的霍婦日後若遇困難仍可向派出所尋求幫助，霍婦深受感動，頻向林員致謝。