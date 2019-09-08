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林森北路條通醉客要小心！ 至少8人路倒慘遭洗劫財物

2019-09-08 16:30聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市林森北路條通今年3月起，出現多起酒客路倒竊案，中山警分局循線逮補「乾洗大盜」鄭姓男子，至少查出涉嫌8起竊盜案，鄭男利用民眾酒醉落單之際，大膽身手偷竊各式財物，全案依照竊盜罪嫌函送法辦。

根據警方統計，今年3月21至6月28日間，林森北路條通內有多起竊盜案，被害人前一晚在店家聚餐，因酒醉不省人事路倒，直到早上酒醒後，才發現皮包、手機等物，全不見蹤影。

警方循線調查，曾在信義區夜店犯下竊盜案的54歲鄭男行蹤可疑，經常出沒在條通飲酒店家外或附近公園，只要發現民眾不勝酒力，醉倒路邊，立即鎖定目標，見附近無人，隨即上前「裝熟」拍打呼叫，若民眾無法回應，鄭男立即伸手摸走皮夾，或搜刮其他貴重物品後離去。

據悉，鄭男連酒醉乘客也不放過，其中一名被害人在黃湯下肚後，經朋友陪同下離開飲酒店，朋友下車買東西、吃飯，獨流他在車上睡覺休息。不料鄭男大膽上前拉車門，見車未上鎖，立即偷走車內2支手機、手錶、及2萬元現金，得手10萬餘元。

警方專案小組日前循線在長安東路一家超商，逮補涉嫌連續竊盜的鄭男，並在其住處搜出犯案用的帽子、衣物、鞋子等證物，訊問後依照竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方指出，慣竊以口訣「叫叫D、P、T」犯案，先裝熟輕聲呼叫路倒民眾，再直接(direct)搜刮(plunder)竊盜(thief)，呼籲民眾喝酒應注意自身安全及財物保管，斟酌酒量保持清醒，避免淪為慣竊的肥羊，且夜歸應由親友接送，避免落單遭歹徒覬覦鎖定。

鄭男涉嫌在林森北路洗劫路倒民眾。記者蕭雅娟／翻攝
鄭男涉嫌在林森北路洗劫路倒民眾。記者蕭雅娟／翻攝
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鄭男發現民眾醉倒車上，涉嫌拉開車行竊。記者蕭雅娟／翻攝
鄭男發現民眾醉倒車上，涉嫌拉開車行竊。記者蕭雅娟／翻攝
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竊盜偷竊超商
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