現代版臥薪嘗膽？ 小販收到假鈔表框天天告誡自己

2019-09-08 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣斗六市榮譽路一位鄭姓賣烤雞的小販，前兩天，因天色昏暗不小心收了一張千元假鈔，直到昨天去加油時才發現是假鈔，他吃驚並也很懊惱做小生意，沒能張大眼睛，收了假鈔「虧很大」，於是將把假鈔表框掛起來，天天提醒自己別再犯錯，他的心情PO網，網友同情也認為這是現代版的「臥薪嘗膽」，提醒同樣做小生意的人務必小心。

鄭說，他在榮譽路邊擺攤，靠賣烤雞生活，前兩天生意做了晚些，天暗一時不察，收了一張千元假鈔，他一直沒發現，直到昨天到加油站加油時，加油員發現是假鈔，他感到很吃驚，因這幾天他收了一些錢，一時也想不起這張鈔票是誰給的，他很懊惱自己收錢時沒張大眼睛看清楚，一天的生意都白做了。

雖只是一千元，但對做小生意的人實在虧很大，為提醒自己別再犯同樣錯誤，他除把這張假鈔貼在網頁，並將表框掛起起來，好能隨時提醒自己要小心，同時也在網路提醒其他做小生意的人，接手的錢務必看清楚。