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5000元早餐被棄單 老闆無奈乾脆送愛心

2019-09-08 14:17聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託...
彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託親友在臉書公告，請大家到彰化市金馬公園吃不用錢的「愛心早餐」，在公園運動的小朋友很開心的享用餐點。記者林宛諭／攝影
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彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，客人原訂八點半取餐，卻被棄單，潘老闆只好委託親友在臉書公告，請大家到彰化市金馬公園吃不用錢的「愛心早餐」，並委託社區里長發送給里民或弱勢民眾。

「也許訂購的人不是故意的，大家還是保持正能量好了」，彰化市謝先生今天在臉書彰化人大小事po文說，因早餐店被團購棄單，有肉燥麵、三明治等，免費發送，也歡迎配送給有需要的寒士朋友們。

謝先生早上11點把豐富的早餐包括油飯、三明治、漢堡、抓餅、炒麵等 送到金馬公園請大家吃，也有里長到場自願把早餐拿去分送給需要的里民，在公園運動的小朋友吃得很開心，中午就送完了。

謝先生說，這是他兄嫂經營的早餐店上周接到一名熟客的5000元約60份的早餐和飲料，約定今天上午取餐，卻一直等不到客人，客人也未接電話，由於是已訂過餐的熟客，所以當時未收訂金，也耽心也許客人臨時發生什麼事才未取餐，只好把早餐分送給大家享用。

潘老闆透過謝先生表達說，情願想客人不是惡意棄單，不會很生氣，只是覺得無奈，希望客人能再出面說明。由於潘老闆以往也會把沒賣完的早餐送給社福團體，但因今天是假日不好連絡，乾脆送大家享用，皆大歡喜。

彰化人大小事有網友替老闆打抱不平，表示「棄單的人太惡劣了」「棄單的人都不是人，不怕下雨打雷嗎?」不過也有人說「轉念馬上做功益，會帶來更大福報」、「祝老闆發大財」。

彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託...
彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託親友在臉書公告，請大家到彰化市金馬公園吃不用錢的「愛心早餐」。圖／翻攝自臉書
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彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託...
彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託親友在臉書公告，請大家到彰化市金馬公園吃不用錢的「愛心早餐」。記者林宛諭／攝影
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彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託...
彰化市和美鎮一家早餐店今天上午接獲5000元的大訂單，卻被客人棄單，老闆只好委託親友在臉書公告，請大家到彰化市金馬公園吃不用錢的「愛心早餐」。記者林宛諭／攝影
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