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女老師去年心臟病發CPR救回 上月倒下無人在身邊不治

2019-09-08 12:43聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣消防局昨天在朴子市公所，舉辦CPR宣導活動，頒獎表揚朴子市資優生幼兒園幼教師袁韶苹，去年底成功以CPR施救，因心臟病失去呼吸心跳的蕭姓女教師；消防局事後透露，蕭女去年經CPR及醫院急救，成功救回生命，但上月在家中疑因心臟病發作、家人不在家，發現時已失去生命，由此可知第一時間施以CPR急救重要性。

朴子市長吳品叡昨天代表消防局，頒獎表揚袁韶苹，稱讚她能在第一時間，為失去呼吸心跳患者施救，成功救回患者性命，「真的很勇敢！」袁韶苹則謙虛表示，因每年參與「幼兒園安全教育研習」，學習CPR、止血包紮、防震防災，才能在緊急時刻派上用場。

袁韶苹說，去年12月26日下午5時許，幼兒園已下課、放學，她忽聽見廣播呼叫幼教師到走廊支援，到場發現外聘、年約40歲蕭姓才藝老師倒在走廊上，園長等人已向119報案，並不斷叫喚蕭老師名字，但蕭老師都無反應。

她說，當時發現蕭老師已無呼吸心跳、臉色發青，立即決定做CPR急救，並依照所學按壓、急救，約6分鐘後救護車到場，急救員立即接手繼續施救、送醫，她後來得知，蕭老師原就有心臟疾病，這次因為處理得當能救回，真的很幸運。

「學會CPR真的很重要！」袁韶苹說，幼兒園很關心蕭老師，過去半年經常透過朋友詢問她是否恢復健康，沒想到上月底聽說，蕭老師一人在家中休養，疑心臟病再次發作，但這次沒有人在身邊，無法第一時間施救，不幸失去性命，真的讓人太震驚了，也真正體會到第一時間CPR急救的重要性。

嘉義縣消防局救護員（右），指導朴子市長吳品叡（左）CPR急救術。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣消防局救護員（右），指導朴子市長吳品叡（左）CPR急救術。記者卜敏正／翻攝
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朴子市長吳品叡（左）代表消防局，頒獎表揚袁韶苹（右），稱讚她能在第一時間，為失去...
朴子市長吳品叡（左）代表消防局，頒獎表揚袁韶苹（右），稱讚她能在第一時間，為失去呼吸心跳患者施救，成功救回患者性命。記者卜敏正／翻攝
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CPR幼兒園心臟病
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