影／疑不滿吵鬧 家長急停路中丟童進後車廂惹眾怒

2019-09-08 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市南屯區文心南路昨天下午1時許，發生一起家長在道路中央臨時停車，先將幼童拉出車外，隨後丟在後車廂內管教，管教的方式都被後方的車主以行車記錄器拍下，並上傳臉書社團，涉案家長的管教方式也引來網友議論。台中市第四警分局大墩所表示，全案已調閱路口監視器，並通知涉案車主到案釐清案情，全案將依違反兒少保護法，通知社會局介入調查，並依違反道交條例告發。

台中市謝姓網友昨天晚上在臉書社團《爆料公社》發文，稱昨天下午1時許，行經南屯區文心南路56號附近時，發現一名家長將車停在道路中央，模樣十分生氣的打開後座車門，將一名幼童拉出車子後，摔在馬路上，接著又打開後車廂，將幼童丟到後車廂，疑似要關在後車廂，接著才把幼童抱回車內開車離開。

謝姓網友表示，他不是正義魔人，只是擔心孩子的安危，因為今天家長在外可以這樣對待孩子，「如果是在家裡呢？孩子是否更危險？」希望相關單位介入調查。