影／疑不滿吵鬧 家長急停路中丟童進後車廂惹眾怒
台中市南屯區文心南路昨天下午1時許，發生一起家長在道路中央臨時停車，先將幼童拉出車外，隨後丟在後車廂內管教，管教的方式都被後方的車主以行車記錄器拍下，並上傳臉書社團，涉案家長的管教方式也引來網友議論。台中市第四警分局大墩所表示，全案已調閱路口監視器，並通知涉案車主到案釐清案情，全案將依違反兒少保護法，通知社會局介入調查，並依違反道交條例告發。
台中市謝姓網友昨天晚上在臉書社團《爆料公社》發文，稱昨天下午1時許，行經南屯區文心南路56號附近時，發現一名家長將車停在道路中央，模樣十分生氣的打開後座車門，將一名幼童拉出車子後，摔在馬路上，接著又打開後車廂，將幼童丟到後車廂，疑似要關在後車廂，接著才把幼童抱回車內開車離開。
謝姓網友表示，他不是正義魔人，只是擔心孩子的安危，因為今天家長在外可以這樣對待孩子，「如果是在家裡呢？孩子是否更危險？」希望相關單位介入調查。
台中市第四警分局大墩所長葉信良表示，根據路口監視器調查，昨天下午該名家長的車輛的確行經該處，已查出家長身分，並將全案通知市府社會局介入調查，檢視家長行為是否違反道路交通管理處罰條例、兒童及少年福利與權益保障法、家庭暴力防治法的相關規定，因涉案家長住在彰化，尚未到案說明。
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