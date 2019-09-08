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「大人幫幫我」 九旬阿嬤奔1公里求警找30年前新婚首飾

2019-09-08 11:44聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市高齡九旬的許姓老嬤，6日下午1時許前往第二警分局育才所報案，不斷求警「警察大人幫幫我」，因老嬤沒有身分證件，所以警方透過人臉辨識，查出老嬤身分，經送老嬤返家後，才知老嬤患有失智症，某段時間就會要尋找自己60多年前結婚時的「新婚首飾」，感謝警方及時提供協助，才讓老嬤可以順利返家。

台中市第二警分局育才所表示，6日下午1時許，許姓老嬤（96歲）到所向警員羅錫棠、許珈珈報案在，當時老嬤口中不斷說著「拜託警察大人你要幫幫我」，因老嬤沒有身分證件，因此以警用電腦查詢，查出老嬤的戶籍地，距離派出所約1公里，警方在前往該處發現，該址已出租，警員在附近訪查後，找出老嬤的兒子與媳婦就住在附近。

育才所表示，警員將老嬤送回住處後，老嬤媳婦透露，老嬤患有重度失智症多年，一直覺得自己結緍時的首飾被人拿去銀樓賣了，且這種想法已存在多年，家人曾帶著老嬤到附近銀樓詢問過，但銀樓都表示不知情，未來會多留意老嬤狀況，不讓老嬤獨自一人離家。

第二警分局呼籲，家中有高齡的老人家，且有重聽、失智症等症狀，家屬應該多多注意其日常動向，盡量減少讓失智老人單獨外出的 機會，避免造成危險;當失智長輩自行外出時，讓其配戴個人衛星定 位器或是標示連絡人之手環，可協助追蹤協尋、了解長輩所在的位置 ，也讓一般民眾能幫忙注意。若遇到家中老人家真的不幸走失了，也可以撥打110請求警方協助尋找。

台中市九旬許姓老嬤6日下午到第二警分局報案，尋找自己60多年前的新婚首飾，警方調...
台中市九旬許姓老嬤6日下午到第二警分局報案，尋找自己60多年前的新婚首飾，警方調查發現老嬤失智，協助老嬤返家。圖／台中市第二警分局提供
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失智症銀樓警察
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