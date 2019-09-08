影／消防員騎單車出勤？ 嘉巿消防局拍影片籲勿濫用資源

2019-09-08 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



全國各地發生不少濫用救護車事件，嘉義市消防局拍攝一部影片，片中，消防員出動緊急救護，但一衝出辦公室，卻發現沒有救護車，大喊「怎麼會沒車？」最後消防員只能背著裝備，騎著腳踏車慢慢前往，還將警鈴掛在自己安全帽上，詼諧幽默的影片，希望提醒民眾珍惜救護車資源。

嘉義市消防局第一大隊德安分隊隊員陳兪君構思珍惜救護資源影片，由隊員黃信嘉、陳耀民參與演出，以腳踏車出勤救護比喻當一地區的救護車出勤時，下一位需要救護車的民眾等待的時間就會增加，面臨生命危急時刻，分分秒秒都彌足珍貴。

根據內政部消防署統計資料，近幾年全國消防緊急救護每年約110萬次，不到30秒需出勤1次，但這些人都需要救護車嗎？當出勤次數持續成長，非緊急傷病患者使用救護車時，將排擠真正緊急傷病患所需之資源，而危及生命。

消防局指出，消防署將9月9日訂為全國救護日，9月7日到9月13日為救護周，各縣市消防機關皆有舉辦一系列活動，希望提昇民眾自救能力，建立民眾珍惜救護資源的觀念。