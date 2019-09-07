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影／北宜公路2車對撞 5人受傷送醫

2019-09-07 16:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

北宜公路65公里處的宜蘭頭城路段，今天下午2點6分獲報，2輛汽車對撞。

宜蘭縣消防局派遣特種、礁溪、頭城分隊共計救護車3輛、消防車1輛趕往救援，現場有5名傷者，包括3男，1女，1小孩，均是肢體擦挫傷，意識清楚，已分送往陽明大學附設醫院等救治中。

車禍原因還待進一步調查。

北宜公路65公里處的頭城路段，今天下午2點6分獲報，2輛汽車對撞，5人送醫。圖／...
北宜公路65公里處的頭城路段，今天下午2點6分獲報，2輛汽車對撞，5人送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
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北宜公路救護車車禍
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