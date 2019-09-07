影／婦人情緒崩潰暴衝馬路險被撞 徒步1個多小時警勸回

2019-09-07 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市謝女有躁鬱症病史，上月底不明原因情緒低落，不顧張姓丈夫勸阻離家，謝女在車道上暴衝，一走就是1個多小時，幾次驚險被撞，丈夫情急之下到潭子分駐所請求員警協助。警方放低姿態，柔性鼓勵謝女「先坐上(警)車休息」、「回派出所喝水」，順利將謝女帶離危險的馬路，協助送醫。

上月底，清晨2點多，張男(53歲)慌張跑進潭子分駐所向值班警員求救，說謝姓妻子有躁鬱症狀，長期服藥控制、病情也算穩定，但深夜妻子情緒忽然低落，揚言要離家，他怎麼安撫都無效，只好沿途在後方跟著妻子從豐原區徒步到潭子區。

張男說，他跟在妻子後方，但妻子情緒不穩定，不時走在馬路上，幾次驚險遭車輛撞擊，兩人走了1個多小時，他擔心妻子體力不支，趕緊跑到派出所請警方幫忙。

員警黃士騰及廖柏皓到場，發現謝女神情呆滯、兩眼無神，剛開始謝女面對警方的詢問默不作聲，但黃員耐心安撫，勸謝女「先上警車休息」、「你不用進去也沒關係，外面也可以待著休息」，謝女哭訴想去醫院，但不想坐救護車，黃員解套說，「還是幫你叫計程車過去？」逐漸讓謝女卸下心防，坐上巡邏車回分駐所，並送醫觀察。