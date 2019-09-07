疑久病纏身 半百婦人台中麻園橋下自焚輕生

2019-09-07 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今早7點多，民眾在西區忠明南路、華美西街的麻園橋下發現一具焦黑女屍，趕緊報警。警方調查，死者是50多歲邱姓婦人，現場沒有發現遺書，已報請檢察官相驗，釐清死因。死者胞兄透漏，妹妹單身，獨自在外獨居，長年久病纏身，疑因身體狀況問題萌生輕生念頭。

台中市消防局勤指中心指出，今早7點10分接獲報案，救護員到場，發現麻園橋下一具焦黑女屍，已明顯死亡，現場交由警方處理。