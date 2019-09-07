找到6年失蹤兒老婦謝恩 警官：一張感謝卡完勝獎懲令

2019-09-07 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



住高雄一對老夫妻日前拿著一份成功尋人的報導，從高雄搭了6個多小時的火車北上基隆，兩老請市警第一分局三組組長許耀彬幫忙找兒子，「我兒子失蹤6年多了，我怎麼找都找不到，請你幫幫我」，許耀彬透過警方系統、網路查出葉姓兒子下落，老母親接獲兒子報平安電話，很是欣慰，以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽媽」，謝謝警察的正義感。

8月29日一對老父婦手拿一份報紙，步履蹣跚的走進一分局1樓值班台，兩老告訴值班員警「我看到報紙寫，你們三組組長許耀彬找到很多失蹤人口，我兒子失蹤6年多了，我們特地從高雄大寮花了6個多小時搭火車來基隆，請你幫我連絡許組長，我要請他幫我找兒子」。

兩老見到許組長後，娓娓道出30多歲兒子102年4月離家後，6年來音訊全無，這6年來他們四處尋找並求神問卜都沒有消息，每次看到不幸的社會新聞報導，就聯想到自己的孩子會不會也出事了，驚恐萬分，尤其是每年的逢年過節，更是老淚縱橫，盼望現兒子能夠回來，6年來尋子受盡折磨。

許組長耐心聽完老夫婦陳述孩子失蹤的情形，先用電腦過濾警方失蹤人口相關動態資料，也利用網路搜尋，發現葉男被列為失蹤人口，但在去年曾有一筆動態訊息出現，因此認為葉男應還活著，他告訴老夫婦「放心啦，你的小孩應該平安，你們先回高雄，我會用心幫你找，請放心」，老夫婦一聽兒子平安，語帶哽咽，頻頻道謝，後帶著希望返回高雄。

許耀彬查詢分析相關資料及網路搜尋，本月4日透過管道聯繫到葉男，葉男說，他目前十分平安，在台中工作，6年來都沒有與家人聯絡，也是有點後悔，許耀彬告知他父母為了尋找他，特地從高雄北上到基隆請求協尋，請他一定要打電話與母親聊聊及報平安，葉男當時就電話回老家報平安，並告訴母親今年過年會返家。

老母親一接獲兒子來電，激動得熱淚盈眶，馬上將這好消息傳訊息告知許組長，並感謝許組長讓他接聽到6年來最想接到的一通電話，還以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽媽」，謝謝警察的正義感，沒幾天就找到人。