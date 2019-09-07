親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

MLB／又扮轉運手 王維中轉隊後投兩場拿兩勝

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我來開」

找到6年失蹤兒老婦謝恩 警官：一張感謝卡完勝獎懲令

2019-09-07 10:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

住高雄一對老夫妻日前拿著一份成功尋人的報導，從高雄搭了6個多小時的火車北上基隆，兩老請市警第一分局三組組長許耀彬幫忙找兒子，「我兒子失蹤6年多了，我怎麼找都找不到，請你幫幫我」，許耀彬透過警方系統、網路查出葉姓兒子下落，老母親接獲兒子報平安電話，很是欣慰，以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽媽」，謝謝警察的正義感。

8月29日一對老父婦手拿一份報紙，步履蹣跚的走進一分局1樓值班台，兩老告訴值班員警「我看到報紙寫，你們三組組長許耀彬找到很多失蹤人口，我兒子失蹤6年多了，我們特地從高雄大寮花了6個多小時搭火車來基隆，請你幫我連絡許組長，我要請他幫我找兒子」。

兩老見到許組長後，娓娓道出30多歲兒子102年4月離家後，6年來音訊全無，這6年來他們四處尋找並求神問卜都沒有消息，每次看到不幸的社會新聞報導，就聯想到自己的孩子會不會也出事了，驚恐萬分，尤其是每年的逢年過節，更是老淚縱橫，盼望現兒子能夠回來，6年來尋子受盡折磨。

許組長耐心聽完老夫婦陳述孩子失蹤的情形，先用電腦過濾警方失蹤人口相關動態資料，也利用網路搜尋，發現葉男被列為失蹤人口，但在去年曾有一筆動態訊息出現，因此認為葉男應還活著，他告訴老夫婦「放心啦，你的小孩應該平安，你們先回高雄，我會用心幫你找，請放心」，老夫婦一聽兒子平安，語帶哽咽，頻頻道謝，後帶著希望返回高雄。

許耀彬查詢分析相關資料及網路搜尋，本月4日透過管道聯繫到葉男，葉男說，他目前十分平安，在台中工作，6年來都沒有與家人聯絡，也是有點後悔，許耀彬告知他父母為了尋找他，特地從高雄北上到基隆請求協尋，請他一定要打電話與母親聊聊及報平安，葉男當時就電話回老家報平安，並告訴母親今年過年會返家。

老母親一接獲兒子來電，激動得熱淚盈眶，馬上將這好消息傳訊息告知許組長，並感謝許組長讓他接聽到6年來最想接到的一通電話，還以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽媽」，謝謝警察的正義感，沒幾天就找到人。

昨天許耀彬接到一封信，拆開一看，是老婦人親筆寫並寄送給許組長表達感謝的感謝卡，看完內容，許組長直言，一張感謝卡完勝警察的獎懲令，這是最好的禮物也是最好的鼓勵。

老母親接獲兒子報平安電話，很是欣慰，以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽...
老母親接獲兒子報平安電話，很是欣慰，以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽媽」，謝謝警察的正義感。記者游明煌／翻攝
分享
住高雄一對老夫妻日前拿著一份成功尋人的報導，從高雄搭了6個多小時的火車北上基隆找...
住高雄一對老夫妻日前拿著一份成功尋人的報導，從高雄搭了6個多小時的火車北上基隆找兒子。記者游明煌／翻攝
分享

失蹤警察基隆
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

疑轉彎車未禮讓直行車 碰！撞進旅行社騎樓

2019-09-07 10:04

笠頂山百步蛇出沒驚擾山友 警消抓蛇送回深山

2019-09-07 10:37

2女碧潭踩天鵝船落水輕生 今晨尋獲一女已死亡

2019-09-07 10:34

妙齡女疑感情問題…凌晨新北深坑跳橋尋短 漏夜搜尋中

2019-09-07 04:42

卡平交道沒逃？車撞爛人不治

2019-09-07 00:10

普悠瑪又出包 疑輪軸過熱冒煙 400乘客急疏散

2019-09-06 23:56

台鐵普悠瑪壽豐站冒煙 消防隊現場救火

2019-09-06 23:17

有牛竄出！ 車被撞凹禍首逃逸 飼主恐需賠償

2019-09-06 22:35

孕妻遭輾斃 癌夫卻因傷心到忘了「這個動作」而挨告

2019-09-06 20:39

「我失去了希望」 兩女留字條 疑跳碧潭輕生

2019-09-06 20:14

影／朋友顧車偷走8萬元 見義勇為哥協警追回

2019-09-06 20:03

台南官民攜手防範 1至7月火災較去年銳減3成

2019-09-06 17:53

影／花蓮平交道事故畫面曝光 車卡40秒不動被撞翻

2019-09-06 16:41

他受騙後找到「創業」靈感！被害人變百萬詐欺犯

2019-09-06 16:29

影／疑闖越平交道遭太魯閣號撞翻 小客車駕駛送醫不治

2019-09-06 15:28

婦人遭貨車車門夾死！警：疑上車時突然滑動

2019-09-06 15:21

假藉施工節電工程 黑心廠商獲利數千萬

2019-09-06 14:42

影／新竹警臨檢 民眾開車直衝攔檢點畫面曝光

2019-09-06 14:05

男子車飄白煙還有燒焦味 50歲巡佐見狀賣力推車助解危

2019-09-06 12:31

阿伯「目睭」霧霧 下警車前付錢謝謝司機送回家

2019-09-06 12:30

施工疏失害自強跟區間險追撞 鐵道局說明原委

2019-09-06 12:27

金湖牛隻竄出撞凹車 警方：飼主恐負民刑事等責任

2019-09-06 11:50

影／停車糾紛火氣大！悍女駕駛鳴笛、拿棍棒砸後車嗆聲

2019-09-06 11:44

陌生人半路為老婦人按摩 子孫過年送她的紅包被扒

2019-09-06 11:41

影／天上飛來鈔票 警依祕錄器尋主 女騎士：「讚」

2019-09-06 10:50

台74火燒車台中高鐵匝道口封閉 預計10點半恢復通行

2019-09-06 10:09

台74小貨車自撞駕駛燒成焦屍 身分待釐清

2019-09-06 08:27
看更多

熱門文章

影／看緊荷包！連續九天 台74線台中段封路取締酒駕

2019-09-06 13:05

男陳屍飯店客房 塑膠袋套頭、手反綁嚇壞飯店員工

2019-09-06 18:08

影／疑闖越平交道遭太魯閣號撞翻 小客車駕駛送醫不治

2019-09-06 15:28

孕妻遭輾斃 癌夫卻因傷心到忘了「這個動作」而挨告

2019-09-06 20:39

癌男撿到錢載孕妻報案 途中出車禍一屍兩命還挨告侵占

2019-09-06 15:37

婦人遭貨車車門夾死！警：疑上車時突然滑動

2019-09-06 15:21

「我失去了希望」 兩女留字條 疑跳碧潭輕生

2019-09-06 20:14

男子陳屍高捷獅甲站廁所 身旁有白粉及針頭

2019-09-06 14:14

影／花蓮平交道事故畫面曝光 車卡40秒不動被撞翻

2019-09-06 16:41

夫偷吃空姐生子 婆婆為小三撐腰：要麼離婚、要麼接受

2019-09-06 11:24

躲管理員「偷送餐進社區」反吃負評 外送員怒：下次自己領飯

2019-09-06 12:58

路見「最強UberEats」 她笑：能在時間內送到嗎？

2019-09-06 18:28

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧被聲押

2019-09-07 00:15

吸膠男勒斃7旬婦一審判無期 合議庭：他幼時本性不差

2019-09-06 13:42

科學園區旁設大麻種植及加工廠 3男聲押獲准

2019-09-06 17:15

媽媽幫剪髮失手！兒秒「穿越時空」網跪：皇阿瑪萬歲

2019-09-06 18:38

工程技術節電費？ 節電達人被控20分鐘詐千萬

2019-09-06 12:25

男子酒店欠帳被押挨揍 警方救人逮4涉案男子

2019-09-06 12:15

普悠瑪又出包 疑輪軸過熱冒煙 400乘客急疏散

2019-09-06 23:56

短暫的喜悅！發票中4千 1小時後兌獎截止超想哭

2019-09-06 17:05

姪媳下體驗出伯父DNA 鐵證無效他被判無罪

2019-09-06 22:07

坐牢月入3萬？ 他虐死女童還想挑監獄撈錢

2019-09-07 09:00

影／新竹警臨檢 民眾開車直衝攔檢點畫面曝光

2019-09-06 14:05

中壢KTV馬伕遭砍到見骨慘死 凶手殺人罪嫌起訴

2019-09-06 16:43

北市信義區晚間鬥毆 兩男遭砍傷急救

2019-09-06 22:47

越女丈夫亡還指控遭公公性侵 放火燒屋尋死被起訴

2019-09-06 17:54

孕妻遭輾斃 癌夫傷心到忘了「一件事」挨告

2019-09-07 00:00

詐領助理費 國民黨新竹市議員顏政德遭判刑

2019-09-06 16:32

他讚外送超賺是年輕人曙光 網友唇槍舌劍激辯

2019-09-06 12:09

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧遭約談

2019-09-06 22:09

阿伯「目睭」霧霧 下警車前付錢謝謝司機送回家

2019-09-06 12:30

他受騙後找到「創業」靈感！被害人變百萬詐欺犯

2019-09-06 16:29

台藝大教師甄選爆不公 前校長謝顒丞判刑1年6月

2019-09-06 17:53

妙齡女疑感情問題…凌晨新北深坑跳橋尋短 漏夜搜尋中

2019-09-07 04:42

【即時短評】警政署積極防詐 副所長卻拒受理詐騙案？

2019-09-06 17:33

台鐵普悠瑪壽豐站冒煙 消防隊現場救火

2019-09-06 23:17

龍潭強殺角頭主嫌遭羈押 法院：他有長期境外生活經驗

2019-09-06 13:21

影／停車糾紛火氣大！悍女駕駛鳴笛、拿棍棒砸後車嗆聲

2019-09-06 11:44

副所長遭爆不願在三聯單蓋章 控員警妨害名譽不起訴　

2019-09-06 17:18

辱警「看到女生下面就硬起來」 拘役40日定讞

2019-09-06 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top