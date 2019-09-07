妙齡女疑感情問題 凌晨新北深坑跳橋尋短 漏夜搜尋中

2019-09-07 04:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市夜晚不寧靜，新店警分局轄區繼6日晚間7時許，才發生兩名女子到在新店區碧潭風景區踩天鵝船時，疑似跳水輕生，7日凌晨零時又傳出一名年約20歲出頭的女子， 在深坑區平埔橋跳水尋短，警消獲報已漏夜出動船艇下水搜尋，但尚無所獲。

據了解，跳水女子疑似感情問題，導致心情不佳才會做出如此衝動的舉動，但確實事發原因，仍有待警方進一步調查釐情。