救人分秒必爭 科達製藥與平鎮工業區獻大愛

2019-09-06 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區科達製藥股份有限公司，是國內科學中藥的領導廠商，今晚捐贈桃園市政府消防局價值近300萬元救護車1輛，由市長鄭文燦代表接受損贈。另平鎮工業區產業發展協會，去年底捐贈消防局勤務車1輛，今再度用行動支持桃園市消防局，捐贈價值約80萬元的自動心肺復甦機1台，以充實救護能量。

市長鄭文燦表示，平鎮工業區近年來產值不斷成長，就業機會也持續增加，在經濟部所開發的工業區中，表現相當亮眼，其中科達製藥公司是國內科學中藥的領導廠商，無論是在中藥製藥管理、檢驗等各方面，都是業界首屈一指，也是桃園之光。

科達製藥董事長陳兆祥，從事公益活動不遺餘力，他因父親曾遭遇突發狀況需要緊急救護，有感於社會資源照顧者及救護人員的辛勞，立下要捐贈救護車回饋社會的心願，希望可以幫助更多需要緊急救護的病患。

平鎮工業區曾寶祥理事長同時擔任桃園市政府消防局義消顧問逾20年，長期關注消防安全議題，默默支持消防工作，此次捐贈的自動心肺復甦機不僅能使傷病患在第一時間獲得高品質心肺復甦術，更進而提升緊急救護效能。