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孕妻遭輾斃 癌夫卻因傷心到忘了「這個動作」而挨告

2019-09-06 20:39聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市蘆洲區日前1名男子載妻出門途中，不幸遭到路過的小貨車撞擊，懷孕的妻子當場遭到車輪輾過頭部死亡，一屍兩命，但2天後員警卻找上門，將他依侵占罪嫌送辦，原來是男子當天撿到3000元，正載著妻子前往派出所報案，卻在途中遇上死亡車禍，陰錯陽差之下被誤會，讓掉錢的婦人聽聞他的遭遇後都不忍地說「很心酸」。

挨告的蕭姓男子，今年6月13日因為罹患癌症需要治療而前往北市台大醫院就醫，但在返家時，意外在醫院地下停車場的自動繳費機發現有人遺落3000元，男子因擔心家中懷孕的妻子無人照顧，選擇先回家再將錢送往派出所，卻沒想到載妻子前往派出所的途中遇上死亡車禍。

蕭男當天下午3時許，騎機車載著周姓妻子正要拿著撿到的錢前往蘆洲派出所報案，卻在三民路上遭到1名吳姓男子駕駛的小貨車擦撞，2人機車當場倒地，但周女卻直接遭到貨車車輪輾過頭部，身懷5個月身孕的她雖帶著安全帽，但也直接陷入昏迷，救護人員緊急將她送往北市新光醫院急救。

周女經過半小時的急救仍宣告不治，肚內的胎兒也保不住，讓蕭男當場在醫院內崩潰痛哭，雖然無法接受事實，但也只能獨自返家處理妻子的後事；2天後卻有員警找上門來，原以為是為了處理車禍事宜，卻沒想到是因涉嫌侵占而遭提告函送。

檢察官開庭時，蕭表示當天準備去報案時，在路途中發生車禍，妻子及胎兒都離世，他忙著辦理後事才會忘記送交遺失物；當庭出示病歷資料及妻子的相驗屍體證明書佐證，並對遺失3000元的蔡姓婦人表達歉意，蔡婦聽聞蕭男是為了拿著撿到的錢送到派出所途中而遇上死亡車禍，當庭表示「我沒有要告，他應該是真的忘記了，希望法官不要處罰他，真的太可憐了，我很心酸。」，檢方採信蕭男說詞，認為他並無侵占犯意，今不起訴。

男子載孕妻前往派出所途中遇上死亡車禍，2天後卻被告侵占函送法辦。記者巫鴻瑋／翻攝
男子載孕妻前往派出所途中遇上死亡車禍，2天後卻被告侵占函送法辦。記者巫鴻瑋／翻攝
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男子載孕妻前往派出所途中遇上死亡車禍，2天後卻被告侵占函送法辦。記者巫鴻瑋／翻攝
男子載孕妻前往派出所途中遇上死亡車禍，2天後卻被告侵占函送法辦。記者巫鴻瑋／翻攝
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車禍台大醫院癌症懷孕
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