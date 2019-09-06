台南官民攜手防範 1至7月火災較去年銳減3成

2019-09-06 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市消防局強調，除持續宣導、救災演練外，仍需全體市民多加防範，唯有公部門與全體市民共同攜手，才能減少因火災所帶來的傷亡、損失及威脅。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook 台南市消防局統計，今年1至7月火災發生件數共1697件，相較去年同期2404件，減少707件、近3成，另死亡人數7人，較去年同期減少1人。消防局強調，除持續宣導、救災演練外，仍需全體市民多加防範，唯有公部門與全體市民共同攜手，才能減少因火災所帶來的傷亡、損失及威脅。

據分析，今年1至7月建物火災295件、森林田野火災1287件、車輛火災47件、其他68件，共1697件，各分類火災均較去年同期降低，建物火災減少18件、森林田野火災減少562件、車輛火災減少7件、其他減少120件，共減少707件，其中，以森林田野火災所占比例最高，達76%。

消防局表示，根據過往經驗、民眾傳統及環境特性，在清明節前及秋冬季節為森林田野火災發生的高峰期，且去年因燃燒雜草、垃圾及雜物造成4人死亡，提醒民眾切勿任意燃燒雜草、垃圾，以免造成無法預期的危害。

其次，建築物火災則占17%，排名第二。消防局分析起火原因，依序是「爐火烹調不慎」占28.5％、「電氣因素」占27.8％、「遺留火種（菸蒂、蚊香、燭火等）」占19％及「敬神祭祖不慎」占5.8％。

消防局呼籲，民眾廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念，排油煙機及排油煙管長期使用，易造成油垢堆積且容易引燃，建議定期清理保養。使用電氣設備應牢記「四不一沒有」，包含「不要過負載」、「不要損傷電線」、「電熱設備遠離可燃物」、「不用不插」、「沒有安全標章的產品不要買不要用」。

另有吸菸習慣的民眾，菸蒂應確實捻熄或浸濕再行丟入菸灰缸或垃圾桶。敬神祭祖時，點燃線香、環香、金紙等物應注意避免火源掉落、飛散，紙錢燃燒後之灰燼應確認完全熄滅、降溫後才可離開，避免復燃等觀念。