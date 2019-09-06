影／疑闖越平交道遭太魯閣號撞翻 小客車駕駛送醫不治

2019-09-06 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台鐵421次台東往樹林太魯閣列車，今天下午2時35分行經花蓮市與吉安間的中華路平交道時，撞上一輛卡在平交道中間的小客車，小客車被撞翻，何姓駕駛當場失去生命跡象，經搶救仍不治。

附近民眾指出，當時列車快要通過，現場警示響起，柵欄放下，小客車疑似闖越，被卡在柵欄動彈不得，被高速經過的火車撞翻。