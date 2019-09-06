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普悠瑪又出包 疑輪軸過熱冒煙 400乘客急疏散

影／疑闖越平交道遭太魯閣號撞翻 小客車駕駛送醫不治

2019-09-06 15:28聯合報 記者王燕華╱即時報導

台鐵421次台東往樹林太魯閣列車，今天下午2時35分行經花蓮市與吉安間的中華路平交道時，撞上一輛卡在平交道中間的小客車，小客車被撞翻，何姓駕駛當場失去生命跡象，經搶救仍不治。

附近民眾指出，當時列車快要通過，現場警示響起，柵欄放下，小客車疑似闖越，被卡在柵欄動彈不得，被高速經過的火車撞翻。

消防人員到場時，小客車54歲何姓駕駛已失去生命跡象，送醫搶救仍不治。因車輛漏油，現場由鐵路警察及消防人員處理中，該區間路線暫時不通。

太魯閣列車撞擊停在平交道的小客車，車頭嚴重受損。圖／鐵路警察提供
太魯閣列車撞擊停在平交道的小客車，車頭嚴重受損。圖／鐵路警察提供
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花蓮市中華路平交道，今天下午2時35分，發生休旅車疑似闖越平交道，被火車撞擊的意...
花蓮市中華路平交道，今天下午2時35分，發生休旅車疑似闖越平交道，被火車撞擊的意外。圖／民眾提供
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花蓮市中華路平交道，今天下午2時35分，發生休旅車疑似闖越平交道，被火車撞擊的意...
花蓮市中華路平交道，今天下午2時35分，發生休旅車疑似闖越平交道，被火車撞擊的意外。圖／民眾提供
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列車警察台鐵
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