暖警偕妻默默行善 愛傳千里外縣市愛心湧入
花蓮玉里警分局暖警鄧靖謙偕妻子默默行善5年，捐助物資關懷轄區弱勢家戶，消息傳出後，外縣市愛心湧入，有人捐白米、有人寄來現金，連警政署長陳家欽也托人捎來紅包致意。鄧靖謙留下紅包袋，將慰問金捐給卓溪鄉公益慈善協會。
鄧靖謙是玉里警分局大禹派出所副所長，與妻子洪明瀅長期自掏腰包採買民生用品幫助花蓮南區弱勢家戶，低調行善5年，上月才因在臉書受網友稱讚，善行曝光。
經由媒體報導，夫妻倆愛傳千里，北港朝天宮虎爺會中和分會楊姓信眾專程開了好幾小時的車子，將300公斤白米送到派出所，新北市吳姓退休員警也寄來5000元現金，還附上字條說「對不起，區區小數，請幫助弱勢朋友」；鄧靖謙說，感謝退警學姊，讓他們夫妻感受到滿滿正能量。
警政署政陳家欽也委請駐區督察何劍訓，送慰問紅包到大禹派出所，鼓勵他工作不忘行善。鄧靖謙將紅包袋留著紀念，現金和白米全部轉贈給玉里、富里、卓溪弱勢家戶。
受助的卓溪鄉公益慈善協會負責人卓孝明感謝鄧靖謙負責長年默默協助鄉內弱勢。玉里警分局長呂育騰說，鄧靖謙的妻子要照顧年幼子女，鄧必須一人負擔家計，夫妻倆仍樂於幫助需要的民眾，也讓這分愛心傳出去。他期許分局同仁主動關懷轄內弱勢，也可透過社服單位或相關團體轉介，幫助更多需要幫助的人。
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