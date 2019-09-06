暖警偕妻默默行善 愛傳千里外縣市愛心湧入

2019-09-06 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮玉里警分局暖警鄧靖謙偕妻子默默行善5年，捐助物資關懷轄區弱勢家戶，消息傳出後，外縣市愛心湧入，有人捐白米、有人寄來現金，連警政署長陳家欽也托人捎來紅包致意。鄧靖謙留下紅包袋，將慰問金捐給卓溪鄉公益慈善協會。

鄧靖謙是玉里警分局大禹派出所副所長，與妻子洪明瀅長期自掏腰包採買民生用品幫助花蓮南區弱勢家戶，低調行善5年，上月才因在臉書受網友稱讚，善行曝光。

經由媒體報導，夫妻倆愛傳千里，北港朝天宮虎爺會中和分會楊姓信眾專程開了好幾小時的車子，將300公斤白米送到派出所，新北市吳姓退休員警也寄來5000元現金，還附上字條說「對不起，區區小數，請幫助弱勢朋友」；鄧靖謙說，感謝退警學姊，讓他們夫妻感受到滿滿正能量。

警政署政陳家欽也委請駐區督察何劍訓，送慰問紅包到大禹派出所，鼓勵他工作不忘行善。鄧靖謙將紅包袋留著紀念，現金和白米全部轉贈給玉里、富里、卓溪弱勢家戶。