影／停車糾紛火氣大！悍女駕駛鳴笛、拿棍棒砸後車嗆聲

2019-09-06 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市黎明路二段發生停車格糾紛，一輛黑色休旅車女駕駛疑不滿後方白色轎車女駕駛爭停車位，先鳴按喇叭，又下車拍打白色轎車車窗叫囂「你出來！你下來！」、「你有事嗎？」隨後打開後車廂，拿出一根橘色長棍往白色轎車引擎蓋敲，白色轎車趕緊倒車，黑色轎車女駕駛氣憤坐上休旅車後揚長而去，白色轎車現場愣住3秒鐘，隨後也離開。

這起疑似車輛搶停車格糾紛影片，昨晚PO在臉書社群「爆料公社」上，但隨後又遭下架。

台中市警局第四分局指出，發生停車糾紛的地點位在黎明路二段路旁，目前警方未接到任何報案或檢舉；影片中黑色休旅車女駕駛以棍子敲擊白色轎車引擎蓋，因毀損罪屬告訴乃論，如民眾向警方報案提告，警方會依法偵辦。

警方表示，白色轎車違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第4款，在設有禁止停車標線處所違規停車，黑色車輛違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款，停車位置不依規定，均可處罰新台幣600至1200元罰鍰。