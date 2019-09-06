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影／停車糾紛火氣大！悍女駕駛鳴笛、拿棍棒砸後車嗆聲

2019-09-06 11:44聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市黎明路二段發生停車格糾紛，一輛黑色休旅車女駕駛疑不滿後方白色轎車女駕駛爭停車位，先鳴按喇叭，又下車拍打白色轎車車窗叫囂「你出來！你下來！」、「你有事嗎？」隨後打開後車廂，拿出一根橘色長棍往白色轎車引擎蓋敲，白色轎車趕緊倒車，黑色轎車女駕駛氣憤坐上休旅車後揚長而去，白色轎車現場愣住3秒鐘，隨後也離開。

這起疑似車輛搶停車格糾紛影片，昨晚PO在臉書社群「爆料公社」上，但隨後又遭下架。

台中市警局第四分局指出，發生停車糾紛的地點位在黎明路二段路旁，目前警方未接到任何報案或檢舉；影片中黑色休旅車女駕駛以棍子敲擊白色轎車引擎蓋，因毀損罪屬告訴乃論，如民眾向警方報案提告，警方會依法偵辦。

警方表示，白色轎車違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第4款，在設有禁止停車標線處所違規停車，黑色車輛違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款，停車位置不依規定，均可處罰新台幣600至1200元罰鍰。

依規定民眾可在違規日起算7日內具名檢據違規事證向警方檢舉，警方查證屬實後會依法製單舉發；警方呼籲民眾如遇糾紛應保持冷靜，可先自行蒐證並向警方報案。

黑色休旅車女駕駛(紅色圓圈處)疑不滿後方白色轎車爭停車格，氣憤下車拍打白色轎車車...
黑色休旅車女駕駛(紅色圓圈處)疑不滿後方白色轎車爭停車格，氣憤下車拍打白色轎車車窗，叫囂「你出來！你下來！」、「你有事嗎？」。圖／解取自臉書社團「爆料公社」
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黑色休旅車女駕駛氣憤從後車廂拿出橘色長棍，並往白色轎車引擎蓋敲打叫囂。圖／解取自...
黑色休旅車女駕駛氣憤從後車廂拿出橘色長棍，並往白色轎車引擎蓋敲打叫囂。圖／解取自臉書社團「爆料公社」
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