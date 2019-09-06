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韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

中市警這件限量棒球衣好夯！ 藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」三歲瞜！市警局邀請「明星級」的帥警正妹穿上限量TCPB棒球衣宣傳，宣傳照公布立即引發鐵粉討論，球衣有警鴿標誌的HONOR臂章、球衣正面印有「Justice(正義)」字樣，今天網路開放留言，市警局將送出20件TCPB限量棒球衣。

經常關注台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」的鐵粉應該都不陌生，這次活動代言限量TCPB棒球衣的帥警正妹麻豆，分別是：銀色夫妻檔台中市第一警分局的帥警劉源昇、第三警分局的正妹警楊舒婷，形似日系藝人石原聰美的第二警分局育才所正妹警周瑜，與前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，單帥三正妹宣傳照一曝光，引發鐵粉留言直呼「想要想要」。

TCPB局長室蕭姓小編指出，粉絲團成立3週年了！為鼓勵警察運動風氣，特地設計棒球衣款限量紀念衣，其中，背號數字3代表成立3週年，臂章特化過的警鴿logo上的「HONOR」，代表著警察心中秉持的榮譽，球衣正面的英文字樣「Justice」代表胸懷「正義」大志。

「TCPB局長室」的留言抽獎活動今天正式開跑，市警局準備了20件TCPB限量棒球衣，將於9月16日公布得獎名單，感謝鐵粉3年來的支持與鼓勵。

特別的是，曾從警一年多後離職轉戰演藝圈的李芷儀，這次以「回娘家」心情，義務替台中市警局擔任服裝模特兒。

李芷儀笑說，她從警雖短短一年多，卻接觸到社會百態，警職豐富的歷練與膽識，有助她在演藝圈中茁壯，從沒想過還能有機會「回娘家」，說甚麼也要答應拍攝。

她也說警察是很特別的團體，拍照當下她與兩位「學妹」感覺相當熟悉，尤其棒球衣袖有警鴿臂章，就像是穿上運動版警察制服，彷彿回到警職生活的感覺。

且拍照當天，第一次站到投手丘拍照，3位女生難掩興奮之情、一秒變成小朋友，大家拍得相當開心。李說，這款棒球衣相當排汗，女生下身穿牛仔褲、制服裙或A字裙都很好搭配，重點是相當顯瘦，像她一樣肩寬的女生，穿起來也不用擔心。

台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCP...
台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCPB限量棒球衣。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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台中市警局邀請前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，穿上TCPB限量棒球衣拍攝宣傳照。...
台中市警局邀請前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，穿上TCPB限量棒球衣拍攝宣傳照。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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台中市警局邀請前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，拍攝TCPB限量棒球衣宣傳照。圖／...
台中市警局邀請前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，拍攝TCPB限量棒球衣宣傳照。圖／李芷儀提供
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台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCP...
台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCPB限量棒球衣。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCPB限量棒球衣。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCPB限量棒球衣。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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台中市警局邀請前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，拍攝TCPB限量棒球衣宣傳照。圖／...
台中市警局邀請前警員、現任演藝模特兒的李芷儀，拍攝TCPB限量棒球衣宣傳照。圖／李芷儀提供
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第二警分局育才所正妹警周瑜，外形神似日系藝人石原聰美。圖／台中市警局臉書粉絲團「...
第二警分局育才所正妹警周瑜，外形神似日系藝人石原聰美。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCP...
台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」成立三週年，為回饋鐵粉，將送出20件TCPB限量棒球衣。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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第三警分局的正妹警楊舒婷換上TCPB限量棒球衣，替市警局拍攝宣傳照，模樣俏麗。圖...
第三警分局的正妹警楊舒婷換上TCPB限量棒球衣，替市警局拍攝宣傳照，模樣俏麗。圖／台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」提供
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