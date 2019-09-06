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台74小貨車自撞駕駛燒成焦屍 身分待釐清

2019-09-06 08:27聯合報 記者林佩均╱即時報導

台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍！一輛小貨車向西行駛往台中高鐵方向，不明原因自撞分隔島，小貨車火勢猛烈，消防隊馳抵布水線滅火，駕駛仍燒成焦屍傷重不治。警消指出，駕駛身分與起火原因有待進一步釐清。

今晨6點10分，台中市消防局接獲台74線中彰快速道路4.3K南下處有火燒車火災，出動春社、西屯分隊共6車、16人救援，抵達現場小火車已全面燃燒，佈水線滅火後在駕駛座發現一具焦屍，明顯死亡。

台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍，消防隊滅火後在駕駛座發現一具焦屍，明顯死亡。...
台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍，消防隊滅火後在駕駛座發現一具焦屍，明顯死亡。記者林佩均／翻攝
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台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍，消防隊滅火後在駕駛座發現一具焦屍，明顯死亡。...
台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍，消防隊滅火後在駕駛座發現一具焦屍，明顯死亡。記者林佩均／翻攝
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台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍，消防隊滅火後在駕駛座發現一具焦屍，明顯死亡。記者林佩均／翻攝
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車禍火燒車
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