台74小貨車自撞駕駛燒成焦屍 身分待釐清

2019-09-06 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台74中彰快速道路今晨發生死亡車禍！一輛小貨車向西行駛往台中高鐵方向，不明原因自撞分隔島，小貨車火勢猛烈，消防隊馳抵布水線滅火，駕駛仍燒成焦屍傷重不治。警消指出，駕駛身分與起火原因有待進一步釐清。