高雄飲料店深夜衝入惡煞 老闆遭圍毆成傷

2019-09-06 03:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市前鎮區1家手搖杯飲料店昨晚遭人尋釁，多名男子分持球棒、鐵棍，衝進店內圍毆飲料店老闆，致老闆頭破血流，右手骨折，送醫後暫無大礙。警方漏夜查獲其中2名涉嫌打人的男子，據了解，雙方疑因投資夾娃娃機糾紛起衝突，確實原因仍待釐清中。

這起毆人事故於昨天深夜11點左右，發生在高雄市前鎮區瑞北路的某手搖杯飲料店。當時共有6名戴口罩的黑衣男子，靠近飲料店後，其中4名男子分持球棒、鐵棍衝入店內，其中2人持棒、棍圍毆飲料店老闆周姓男子，不久逃出，搭計程車逃逸。

高雄市警方據報，趕到飲料店，立即找救護車將受傷的周姓老闆送醫，周頭破血流，雙手都受傷，右手骨折，意識清楚，無生命危險。警方立即調閱相關監視畫面，得悉滋事男子搭乘陳姓男子的計程車逃逸，直到今天凌晨追查出涉嫌動手打人的林姓、鍾姓2男子，將2人逮捕到案，且問出陳姓計程車司機與另名在逃的陳姓男子，以及2名身分待查的男子疑是同夥。