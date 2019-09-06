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阿羅哈客運意外 司機低頭找面紙釀6死 判4年2月

2019-09-06 00:30聯合報 記者林孟潔／台北報導

阿羅哈客運國道釀六死意外，最高法院昨判刑定讞。圖／聯合報系資料照片
阿羅哈客運國道釀六死意外，最高法院昨判刑定讞。圖／聯合報系資料照片
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阿羅哈客運兩年前在國道一號岡山段的車禍造成六人身亡，駕駛吳恊松因低頭找面紙擦汗，未注意與前車的安全距離，失控自撞中央分隔島，吳也被拋離駕駛座受傷，被視為肇事主因，最高法院昨依業務過失致死罪判吳四年二月徒刑定讞。

吳二○一七年九月十一日深夜駕駛阿羅哈客運從高雄開往台北，自岡山交流道駛入國道一號，沿外側車道以時速一○二公里行駛，但他途中分心低頭翻找物品，疏忽與前車保持安全距離，待抬頭發現前車，已來不及煞停，為閃避前車，從外側車道向左急切跨越中線、內側車道，最後失控撞上分隔島護欄滑行數十公尺。

吳因未繫安全帶被甩離駕駛座，客運撞擊護欄後減速，但因劇烈撞擊和慣性作用力，不少乘客遭甩飛或拋出車外，造成六人死亡，十名乘客及司機共十一人受傷。

事後吳坦承因「天氣熱，想找面紙擦汗」，法院審理時，吳稱印象中前方車輛沒開車燈且急速煞車，才害他無法減慢車速，緊急閃車而發生車禍；但法院勘驗行車記錄器等畫面，發現前車車燈有亮，且正常行駛，並沒有吳所述情形，加上車內監控鏡頭，顯示他因低頭撿物，忽略車前狀況而肇事。

吳開庭時曾被傷者怒罵「你一通電話都沒有」、「沒誠意和解」；一、二審認為，吳案發後主動向警方坦承是駕駛，符合自首要件，予以減刑；另吳身為營業大客車駕駛，開車時應更謹慎小心，他卻分心翻找物品釀成事故，造成被害人及家屬莫大悲痛，考量他坦承犯行，具有悔意，且沒有前科紀錄，依業務過失致死罪判刑四年二月。最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

車道岡山國道阿羅哈客運車禍事故行車記錄器自首
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