17歲時曾擄人勒贖 她渴望「自由」更生

2019-09-06 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



樂樂年少時曾參與擄人勒贖案，後來驚覺自己太衝動，假釋後決定好好把握新人生，積極參加職訓，並勉勵其他更生人勇於面對過往。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

十七歲的樂樂曾與友人共謀擄人勒贖案，她上網釣出一名男網友後向對方家屬勒索，雖因未成年獲減刑，但她在入獄後發現自由的美好，也驚覺年少時的衝動，去年假釋出獄後，她決定重新展開自己的新人生，除為自己訓練一技之長外，希望未來能幫助更多人。

更生保護會桃園分會昨邀請卅名更生人參加關懷活動，並頒發慰問金給清寒家庭，樂樂大方分享她年少不懂事、做過的荒唐事，希望讓更多人早點體悟「歹路不可行」。

樂樂表示，年輕時血氣方剛，曾被安置在青少年收容機構，後來叛逆逃離，加上交到壞朋友，五、六個人不斷慫恿她說「要幹一票大的」，一群人共同謀議擄人勒贖計畫，她負責上網「釣」出一名男網友，約對方見面後再由同夥綁走人，事後向被害家屬勒索一百萬元。

後來她跟其他朋友全都落網，因為當時年僅十七歲，原本被判刑十六年，因未成年刑期減為八年，看到其他朋友因已成年遭判重刑，她心裡一驚，覺得自己光憑衝動做事，朋友找她做什麼事她就跟著做，完全沒有考慮到後果。

回首看當年，樂樂說，入獄後才明白自由的美好；原本想做什麼就做什麼的她，在獄中發現一舉一動都受到嚴格管控，失去自由的日子讓她有更多反省。

服刑三年多後，她二度申請假釋，去年獲准出監，從此不再和當初的朋友聯絡，決定重新出發把握自己的人生。目前僅有高中學歷的她，對餐飲工作很有興趣，未來打算積極參加職訓，希望能靠自己力量更生，她也勉勵其他更生人勇於面對過往，樂觀走向未來。

桃園地檢署檢察長郭文東說，普天之下沒有不能原諒的人，他勉勵更生人用愛的力量化解一切恩怨，儘管生命受過波折，只要有愛與關懷就能度過難關。

更生保護會桃園分會主委朱仁才表示，更生人因犯錯造成家庭、社會受到傷害，要重新獲得接納並不容易，家庭的支持與社會關懷是一大契機，在中秋節前夕舉辦關懷活動，除鼓勵他們培養健康心態，也應降低自我標籤化，不輕易放棄自己。