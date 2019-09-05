台南傳兩男子下水撈魚溺斃 消防局已尋獲

2019-09-05 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



臺南市善化警分局晚間6點左右接獲民眾報案，在安定區鼎財13號旁一處大水塘有兩人落水，員警通報消防員到場協助，台南市消防局安定分隊到場，發現水面有2具浮屍，晚間7點10分左右撈起2名溺水男子，身分及落水原因正在調查。

警方表示，民眾溺水地點在嘉同里鐤財塭公共水池，民眾報案指有兩名抓魚民眾落水，附近有停2輛機車，已停一整天。