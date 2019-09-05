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台南傳兩男子下水撈魚溺斃 消防局已尋獲

2019-09-05 19:23聯合報 記者周宗禎╱即時報導

臺南市善化警分局晚間6點左右接獲民眾報案，在安定區鼎財13號旁一處大水塘有兩人落水，員警通報消防員到場協助，台南市消防局安定分隊到場，發現水面有2具浮屍，晚間7點10分左右撈起2名溺水男子，身分及落水原因正在調查。

警方表示，民眾溺水地點在嘉同里鐤財塭公共水池，民眾報案指有兩名抓魚民眾落水，附近有停2輛機車，已停一整天。

員警表示，因天色過於昏暗，現在人員在岸邊等消防器材車打燈，才能打撈，該地屬於善化分局港口派出所的與第三分局交界。

台南傳兩男子下水撈魚溺斃，消防員已尋獲。圖╱讀者提供
台南傳兩男子下水撈魚溺斃，消防員已尋獲。圖╱讀者提供
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台南傳兩男子下水撈魚溺斃，消防員已尋獲。圖╱讀者提供
台南傳兩男子下水撈魚溺斃，消防員已尋獲。圖╱讀者提供
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消防員溺水臺南
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